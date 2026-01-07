Huwelijk Zwols stel ongeldig door ChatGPT-trouwtekst van BABS

Hoewel het ontzettend leuk kan zijn om AI in te zetten voor grappige doeleinden, kan het soms ook flink misgaan. Dat blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Overijssel. De rechter heeft daar namelijk een huwelijk ongeldig verklaard, omdat de tekst in de huwelijksakte met behulp van ChatGPT was geschreven.

Het is een zin die je niet vaak tegenkomt op rechtspraak.nl: "Toespraak babs geschreven met ChatGPT." Toch is dit voor een stel uit de gemeente Zwolle de harde realiteit. Zij dachten op 19 april 2025 getrouwd te zijn, maar omdat de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS) de tekst met behulp van AI had geschreven, is het huwelijk juridisch niet geldig.

'Luchtig'

Maar wat ging er dan precies mis? Het stel had een bekende gevraagd om op te treden als BABS, een zogenoemde 'eendagsbabs'. Deze tijdelijke trouwambtenaar had de verplichte tekst uit het Burgerlijk Wetboek, die bij een huwelijksceremonie moet worden gebruikt, door ChatGPT laten herschrijven. Dat leverde een wel héél vrije interpretatie op. Overigens was dat naar wens van het stel, omdat zij de ceremonie "luchtig wilden houden".

Dit is de tekst die volgens de wet in grote lijnen moet worden uitgesproken tijdens een huwelijksceremonie: "De aanstaande echtgenoten moeten ten overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke stand en in tegenwoordigheid van de getuigen verklaren, dat zij elkander aannemen tot echtgenoten en dat zij getrouw alle plichten zullen vervullen, die door de wet aan de huwelijkse staat worden verbonden."

En dit is de tekst die daadwerkelijk werd uitgesproken: “[man] beloof jij dat je vandaag, morgen en alle dagen die nog komen, naast [vrouw] wilt staan? Om samen te lachen, samen te groeien, en elkaar lief te hebben- wat het leven ook brengt? Wat is daarop jouw antwoord? [vrouw] , kies jij vandaag opnieuw voor [man]? Om elkaar te blijven steunen, te blijven plagen, te blijven vast houden- ook als het leven tegenzit? Wat is daarop jouw antwoord? Dan verklaar ik jullie bij deze: Niet alleen man en vrouw, maar bovenal een team, een gek stel, elkaars liefde en elkaars thuis! Jullie mogen elkaar nu als eerste feliciteren met een zoen! Afsluiting: [vrouw] en [man], Van harte gefeliciteerd. Jullie zijn nu officieel: man en vrouw.”

Zoals hierboven te zien is, zit er een groot verschil tussen beide teksten. Daarom heeft de rechter de echtelijke verbintenis teruggedraaid. "Het gevolg is dat er geen huwelijk tussen de man en de vrouw tot stand is gekomen", staat in de uitspraak. "Dit betekent dat de huwelijksakte ten onrechte in de registers van de burgerlijke stand is opgenomen. De rechtbank begrijpt dat de in de akte opgenomen huwelijksdatum belangrijk is voor de man en de vrouw, maar kan niet voorbijgaan aan wat in de wet staat."

Het stel, dat nu formeel ongetrouwd is, kan nog in hoger beroep gaan tegen de beslissing van de rechtbank.