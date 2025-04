Bizarre huwelijksgrap: bruidspaar Jeffrey en Simone vinden 2700 schoenen in huis

Schoenen op de bank, in de keuken, op het aanrecht en zelfs op de zolder: het huis van Jeffrey (33) en Simone (28) van den Broek uit Dongen stond na hun trouwdag tot aan de nok toe vol met tweedehands schoenen. In totaal 1368 paar. De gigantische stunt kwam van hun vriendengroep, die het kersverse bruidspaar een onvergetelijke thuiskomst wilde bezorgen. Maar daar zat wel een luchtje aan.

"Het was zeker schrikken," vertelt Jeffrey aan Hart van Nederland. "Het was een grote rotzooi in huis, maar wel een goeie grap. Gelukkig stonden ze zaterdag met een ontbijtje én met opruimhulp klaar. Dat hoefden we gelukkig niet alleen te doen." De stunt was het idee van zwager Dirk, die vorig jaar zelf slachtoffer was van een huwelijksgrap. "Toen stond mijn huis zó vol met dozen dat ik in een tentje in de tuin moest slapen," lacht hij. “Ik wilde iets terugdoen, en Simones schoenenverslaving én Jeffreys haat voor NAC Breda gaven genoeg inspiratie.”

Ergernis na ergernis

Met een team van vijf tot zes mensen en de hulp van buurtapps en kringloopwinkels verzamelden ze in 2,5 maand tijd bijna 1.400 paar schoenen. "We hebben alleen de slaapkamer gespaard. Daar lagen alleen ballonnen met confetti," vertelt Dirk. “Toen ze thuiskwamen, wisten ze wel dat er iets zou gebeuren, maar niet dit. Het eerste wat Simone zei was: 'Misschien zitten er leuke schoenen voor mij bij.' Gelukkig voor Jeffrey pasten die niet.” Om het af te maken, hing er een NAC-logo bij de voordeur en klonk het clublied op repeat door de speakers wat een grote ergernis van Willem II-fan Jeffrey is.

De grap kostte weinig geld. Het kostte Dirk alleen drie keer een tank benzine van het heen en weer rijden. "Maar dat was het helemaal waard en uiteindelijk belandden de schoenen bij een goeddoel." De bruikbare schoenen worden naar Gambia gestuurd, de rest ging naar de stort.

Les geleerd

“Of Simone haar lesje heeft geleerd? Dat hoop ik altijd, maar die hoop heb ik alweer opgegeven. We hebben een mooie schoenenkast, maar daar trekt ze zich niks van aan,” zegt hij Jeffrey lachend. Gelukkig kunnen Jeffrey en Dirk weer met elkaar door een deur. "Alles is opgeruimd en we lopen gewoon weer samen over de jaarmarkt", zegt Dirk.