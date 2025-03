Naamsverandering Café Mes in Vlaardingen blijkt 1 aprilgrap, minister kritisch

Het nieuws dat Café Mes zijn naam zou moeten veranderen vanwege messengeweld in Vlaardingen, blijkt een 1 aprilgrap. Hart van Nederland maakte eerder een tv-item en een artikel over de geëiste naamswijziging. Nu blijkt dat de gemeente Vlaardingen de media doelbewust heeft misleid, is minister Eppo Bruins (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) kritisch. "Als overheid moet je oppassen met grapjes", zegt hij.

Bij de voorbereidingen voor het item is aan de gemeente Vlaardingen meerdere malen gevraagd of het om een 1 aprilgrap ging. Dit werd ontkend. Bruins, die over media gaat, is niet te spreken over de actie van de gemeente: "Met zo veel desinformatie die we al hebben in de maatschappij, wil je juist als overheid als betrouwbaar te boek staan", zegt hij tegen Hart van Nederland.

Minister Eppo Bruins is kritisch op het misleiden van de media door de gemeente Vlaardingen. Zijn reactie zie je in de video bovenaan dit artikel.

Ook premier Dick Schoof reageert op de actie: "Als overheid heb je een vertrouwensrelatie met je burgers, dus het lijkt me onverstandig om te liegen", aldus de premier. Schoof gaf verder aan dat hij de casus niet kent. BBB-Kamerlid Caroline van der Plas stelt daarnaast op X dat met de grap de geloofwaardigheid van het openbaar bestuur wordt aangetast. Ook noemt ze die "zeer slecht voor het imago van Vlaardingen".

1 april?

Het verhaal dat Hart van Nederland gemaakt heeft, draait om het Vlaardingse Café Mes. Vrijdag zou de eigenaar van het café op officieel gemeentepapier een brief hebben ontvangen met daarin een bijzonder verzoek. Eigenaar Arwin las voor: "Omdat uw bedrijfsnaam het woord 'mes' bevat, verzoek ik u vriendelijk doch dringend om uw bedrijfsnaam te veranderen ofwel alle visuele uitingen op uw bedrijfspand te verwijderen."

De gemeente zou bezig zijn met een campagne tegen wapenbezit, en de naamswijziging van het café zou daar onderdeel van zijn. "Wapenbezit is een groot maatschappelijk probleem", liet de gemeente toen weten. In Vlaardingen werd onlangs nog geschokt gereageerd op een dodelijke steekpartij in Schiedam. De dader en het slachtoffer zaten op dezelfde school in Vlaardingen.

De café-eigenaar en de gemeente Vlaardingen hielden vol dat de campagne niet om een 1 aprilgrap ging, ondanks meerdere vragen van Hart van Nederland.

Vertrouwen

Hoofdredacteur van Hart van Nederland Marc Veeningen is niet te spreken over de actie van de gemeente Vlaardingen. "Op het moment dat je als journalistieke organisatie op de man af vraagt of het om een grap gaat en dan doelbewust liegt, gaat dat echt te ver. Dit schaadt het vertrouwen in de overheid, maar ook in de journalistiek", aldus Veeningen.

Ook Bruins laat weten dat de misleiding het vertrouwen schaadt. "Je staat als overheid in dienst van de burgers. Je moet toegankelijk zijn en mensen moeten je kunnen vertrouwen", zegt hij. "Het is allemaal een beetje flauw. Je moet als overheid wel wat voorzichtiger zijn met 1 aprilgrappen. Niet iedereen kan het waarderen."

Het AD, dat het nieuws ook bracht en zich misleid voelt door de gemeente, dient een klacht in bij de gemeente. Veeningen: "Ik sta met mijn collega-hoofdredacteur in contact hierover en wij sluiten ons bij de klacht van het AD aan."

Reactie gemeente

De gemeente Vlaardingen heeft inmiddels gereageerd op de ophef. Het spijt burgemeester van Vlaardingen Bert Wijbenga dat de gemeente mensen op het verkeerde been heeft gezet. "We hebben deze actie niet opgezet om mensen voor de gek te houden. Ik hoop dat alle betrokkenen begrijpen dat dit bedoeld is voor een belangrijk doel", aldus de burgemeester in een persverklaring.