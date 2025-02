Doodgestoken jongen (13) uit schiedam zou naar andere school gaan: 'Voelde zich niet veilig'

De 13-jarige jongen die zondagavond in Schiedam door een leeftijdsgenoot werd doodgestoken, zou na de voorjaarsvakantie naar een andere school gaan omdat hij zich niet veilig voelde. Dat vertellen zijn ouders aan RTV Rijnmond.

"Voor die jongen was iedereen bang op school", vertelt zijn moeder over de verdachte. Ze zegt dat haar zoon een week voor zijn dood in Vlaardingen werd overvallen door een groepje onbekende jongens die zijn telefoon afpakten. Ook bevestigen zijn ouders dat hun zoon zelf bij een overval in Vlaardingen betrokken was, samen met de verdachte.

Afgeperst

Daarna heeft zijn moeder hem verboden om nog met die jongen om te gaan. Zijn ouders houden hem zelfs thuis, omdat ze bang zijn dat het fout zal gaan. Ze hebben het idee dat hij wordt afgeperst. Voordat haar zoon die zondag naar de verdachte toegaat, vraagt ze hem waarom hij steeds Tikkies betaalt aan hetzelfde rekeningnummer. Hij moet iemand nog betalen voor vapes, zegt hij. "Anders krijg ik problemen."

Waarom hun zoon er die dag voor koos om naar het bos te gaan om met de jongen af te spreken die hem uiteindelijk dood zou steken, is een raadsel. Ze vermoeden dat hij erin is gelokt. "Joni was op het verkeerde moment, met de verkeerde persoon, op de verkeerde plek", vertelt zijn moeder tegen de regionale zender. "Onze puber was een echte puber die niet luisterde en hij zag nergens gevaar in."

Bron: Rijnmond