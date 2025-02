Stille tocht voor doodgestoken jongen (13) in Schiedam: 'Kom in het wit'

De wijk Sveaparken in Schiedam is in shock na de fatale steekpartij waarbij zondag een 13-jarige jongen om het leven kwam. Woensdagavond kwamen bewoners samen tijdens een buurtbijeenkomst om hun gevoelens te delen en vragen te stellen over veiligheid in de wijk.

De bijeenkomst werd georganiseerd door de gemeente en hulpverleners waren aanwezig om steun te bieden aan wie dat nodig had. Bewoners spraken over hun ongeloof dat zoiets in hun buurt kon gebeuren. Sommigen kenden het slachtoffer of de verdachte persoonlijk. "Wij lopen daar dagelijks met de hond. Mijn dochter gaat daar ook vaak alleen heen," vertelt een bezorgde moeder. "Het is gewoon zo bizar, omdat het een leeftijdsgenoot is van haar."

Ook onder jongeren leven veel vragen. "Ik vond het best raar wat er is gebeurd, maar de politie heeft me gerustgesteld," zegt een 11-jarig meisje dat de bijeenkomst bijwoonde. Toch blijft het gevoel van onveiligheid in de wijk hangen. Slachtofferhulp hoorde van meerdere bewoners dat ze zich minder veilig voelen.

Stille tocht

De gemeente en politie beloven extra toezicht in de wijk met agenten en boa’s. "Het is een vraag voor ons allemaal hoe we onze jeugd naar een goede toekomst helpen. We moeten er bovenop zitten en zorgen dat iedereen hier veilig kan opgroeien," aldus burgemeester Harald Bergmann tegen Hart van Nederland.

Zaterdag zal een stille tocht worden gehouden ter nagedachtenis aan het slachtoffer. De tocht begint om 19.15 uur en voert langs de plek waar de steekpartij plaatsvond. De familie roept deelnemers op om in witte kleding te komen en een witte roos of ballon mee te nemen.