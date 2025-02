Jongen (13) doodgestoken in Schiedam: dit weten we nu

Een 13-jarige jongen raakte zondag zwaargewond bij een steekpartij. Dat gebeurde op de Fjorddal in Schiedam. Hulp mocht helaas niet meer baten: hij overleed aan zijn verwondingen. In dit artikel lees je wat er tot nu toe over bekend is.

Even voor 17.30 uur kreeg de politie een melding van een steekincident. De 13-jarige jongen werd zwaargewond aangetroffen aan de Fjorddal. Op beelden is bloed te zien in een hal. Ook zijn bloedspetters op een trap naar de voordeur te zien.

Het jonge slachtoffer uit Schiedam werd meteen naar het ziekenhuis gebracht. Hulp mocht echter niet meer baten: hij overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Aanhouding

De politie startte meteen een onderzoek, waarna al snel een 13-jarige jongen uit Schiedam kon worden aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het incident. In de omgeving van de Fjorddal werd later een mes aangetroffen:

Impact

Het incident heeft een enorme impact op de wijk. "Ik hoorde heel veel ambulances en sirenes voorbijrijden. Toen zag ik dat er in de buurt een steekpartij was met twee kinderen van 13. Daarna zag ik iemand in de ambulance liggen", vertelde een vrouw eerder aan Hart van Nederland. "Een half uur eerder liep ik er nog. Ik heb het gelukkig niet meegemaakt. Ik vind het verschrikkelijk", zei een ander.

De burgemeester van Schiedam zegt daarnaast "geschokt" te zijn. Het laat "diepe sporen na", aldus Harald Bergmann op de site van de gemeente. De "jeugdige leeftijd" van het slachtoffer en die van de eveneens 13-jarige aangehouden verdachte "maken dit incident zo mogelijk nog droeviger". Bergmanns gedachten gaan uit naar de familie en betrokkenen.

Hulp

Politie en gemeente zijn extra aanwezig in de wijk en er wordt gekeken welke vorm van steun en hulp nodig zijn. "Zo is er altijd de mogelijkheid tot slachtofferhulp voor hen die dit nodig hebben. Buurtbewoners kunnen ook altijd terecht bij hun wijkagent", aldus de politie.

Wat er precies is gebeurd en wat er aan het steekincident vooraf ging, wordt nog onderzocht. De politie vraagt mensen die meer weten om contact op te nemen met de politie.