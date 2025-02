Advocaat: 13-jarige verdachte steekpartij Schiedam handelde uit zelfverdediging

De 13-jarige jongen die verdacht wordt van het doodsteken van een andere 13-jarige jongen in Schiedam afgelopen zondag, handelde uit zelfverdediging. Dat zegt zijn advocaat tegen Hart van Nederland na berichtgeving van RTL Nieuws.

RTL Nieuws meldde dinsdag al dat er volgens betrokkenen een ruzie over een straatroof aan het steekincident voorafging. Joni, het slachtoffer, zou spijt hebben gekregen van een mislukte straatroof twee weken daarvoor. Daarbij werd een 65-jarige vrouw neergestoken.

Ook wilde de jongen niet langer deel uitmaken van een groep jongens die hem dwongen om criminele activiteiten uit te voeren. De verdachte was het hier niet mee eens en zou Joni naar het bos hebben gelokt en hem daar hebben neergestoken.

Ander verhaal

Maar volgens de advocaat van de verdachte, Cem Polat, heeft hij een heel ander verhaal. Joni zou helemaal niet onder druk zijn gezet om criminele activiteiten uit te voeren. "Mijn cliënt heeft uitgelegd dat hij zichzelf heeft verdedigd", aldus Polat tegen Hart van Nederland.

In de wijk Sveaparken, waar het steekincident plaatsvond, is voor bewoners nog altijd veel onduidelijk. Daarom organiseert de gemeente woensdagavond een bijeenkomst om te praten en vragen te stellen. Tussen 19.00 en 21.00 uur kunnen buurtbewoners daar in gesprek met hulpverleners. Medewerkers van de gemeente, Slachtofferhulp, jongerenwerk, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), de politie en de GGD zijn aanwezig om vragen te beantwoorden en steun te bieden.