Vriendenruzie? Of jeugdbendes? Schiedam staat voor raadsel na dood 13-jarige jongen

Er is nog altijd weinig bekend over wat er precies voorafging aan het dodelijke steekincident waardoor een 13-jarige jongen omkwam. Wel weten we dat een jongen, ook maar 13 jaar oud, is aangehouden. Wat bewoog hem ertoe om zijn leeftijdsgenoot zoveel pijn te doen?

Dat is de vraag die Schiedam op dit moment ook bezighoudt. Het incident tussen de twee jonge jongens heeft enorme impact op de stad en in het bijzonder op de wijk waar waar het gebeurde. Op die plek liggen bloemen en kaarten en staan mensen stil bij het slachtoffer.

Vrienden

Daar staan ook een aantal jongens die het slachtoffer goed kenden. "Het was een goede jongen. Soms deed hij wel een beetje stoer, maar dit had hem nooit mogen overkomen", vertelt een van hen. Volgens hem dacht het slachtoffer dat hij en de opgepakte jongen vrienden waren.

"Hij zei dat zelf altijd van wel, maar ik denk dat dat uiteindelijk niet zo was." De jongens zijn er enorm van geschrokken. "Dit gebeurt niet zomaar, dat weet ik ook wel, maar dit gaat te ver."

Criminaliteit

In de stad zijn jongerenwerkers actief. "We hebben zelf een grote droom. Dat jongeren hier in Schiedam veilig kunnen opgroeien. Een rolmodel hebben met wie ze kunnen praten, bij wie ze hun verhaal kwijt kunnen", vertelt jongerenwerker Peter Ottens. "Helaas hebben we dat voor deze jongeren niet kunnen betekenen. Dat doet pijn. Daar voelen we ons verantwoordelijk voor."

Bij de Yets Foundation, de organisatie waar de jongerenwerkers voor werken, kenden ze deze twee jongens niet. Wel kennen ze de verhalen over jeugdbendes en onrust onder jongeren in de stad. Die verhalen hoort onze verslaggever ook als hij met mensen uit de wijk praat.

"Ik merk wel dat hier in de omgeving de laatste tijd veel overvallen door jongere kinderen gedaan worden, maar of het een met het ander te maken heeft, weet ik niet", vertelt een vrouw.