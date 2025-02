Verslagenheid op school Schiedam, slachtoffer en verdachte waren klasgenoten

Op het Geuzencollege in Vlaardingen, waar zowel het dodelijke slachtoffer als de verdachte van de steekpartij in Schiedam op school zaten, heerst "groot verdriet en verslagenheid". Dat zegt een woordvoerder van de Lentiz onderwijsgroep, waar de school onder valt. De twee jongens zaten met elkaar in de brugklas.

Het steekincident gebeurde zondag in Schiedam en kostte een 13-jarige leerling van het Geuzencollege het leven. Een even oude jongen uit Schiedam is aangehouden als verdachte.

Ondanks de vakantieperiode blijft de school deze hele week open, zodat leerlingen "verhalen kunnen delen en herinneringen kunnen ophalen met begeleiding vanuit school", aldus de woordvoerder. "We zijn er voor elkaar. Dat is ook wat je als school kunt doen."

Gedenkhoek

Maandag heeft de school contact gehad met de ouders van het slachtoffer, de medeleerlingen, docenten en andere betrokkenen. In overleg met de nabestaanden wordt op school een gedenkhoek ingericht.

ANP