Jongen (13) uit Vlaardingen opgepakt om straatroof vrouw (65) in Schiedam

Een 13-jarige jongen uit Vlaardingen is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een mislukte straatroof op 12 februari in Schiedam. Daarbij raakte een 65-jarige vrouw uit Vlaardingen gewond. Of er verband is tussen de poging tot straatroof en een dodelijk steekincident afgelopen zondag wordt onderzocht.

In de video hierboven vertelt de advocaat van de 13-jarige jongen die vastzit voor het doodsteken van zijn leeftijdsgenoot in Schiedam afgelopen zondag zijn kant van het verhaal. Of er een verband is tussen deze straatroof en het steekincident, is niet bekend.

"Het is een scenario dat we onderzoeken", zegt een woordvoerder van de politie. Betrokkenen zeiden eerder tegen RTL Nieuws dat er een ruzie over een mislukte straatroof voorafging aan het steekincident. De overleden jongen zou daar spijt van hebben gekregen omdat een 65-jarige vrouw daarbij gewond was geraakt.

Maar of de 13-jarige jongen die verdacht wordt van het steekincident ook betrokken was bij deze straatroof, is nog niet bekend en volgens de politie onderdeel van het onderzoek. De politie en het Openbaar Ministerie zijn terughoudend met het verstrekken van verdere informatie omdat de verdachten minderjarig zijn.

Crowdfunding

Bekenden van de familie van de overleden jongen zijn een crowdfunding gestart. "Wat een tijd van zorgeloze jeugd had moeten zijn, is veranderd in een onvoorstelbaar verdriet voor zijn familie en dierbaren", schrijven de organisatoren bij de inzamelingsactie. "We willen graag helpen om de extra kosten te dekken, zoals de grafsteen en andere onvoorziene uitgaven die op de familie afkomen."

