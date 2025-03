Verbijstering bij stamgasten: café Mes moet naam wijzigen om Vlaardingse steekpartijen

Omdat sommige Vlaardingse jongeren makkelijk een mes trekken, moet cafébaas Arwin Verburgh de naam van zijn zaak veranderen. Het lijkt bijna een 1 aprilgrap. De kroegbaas kon het zelf eerst niet geloven toen de brief van de gemeente op de mat viel: "Eerst dacht ik nog: ik krijg een felicitatie omdat ik al zo lang besta."

De naam van zijn zaak? Café Mes. Vrijdag ontving hij, op officieel gemeentepapier, een brief met daarin een bijzonder verzoek. Arwin leest voor: "Omdat uw bedrijfsnaam het woord mes bevat verzoek ik u vriendelijk doch dringend om uw bedrijfsnaam te veranderen ofwel alle visuele uitingen op uw bedrijfspand te verwijderen."

De kroegbaas sloeg stijl achterover. "Ik dacht: wat is dit nou! Mijn zaak bestaat al honderd jaar, Mes is echt een begrip in de regio. Ik wist gewoon niet wat ik ervan moest denken, het overviel mij."

Mes is mes

Arwin neemt direct contact op met de gemeente, maar de ambtenaar die voor de brief verantwoordelijk is, blijkt om 16.00 uur al op huis aan. Wel krijgt hij de belofte dat er contact zal worden opgenomen en zowaar: woensdag zal de burgemeester langskomen voor een kopje koffie en een gesprek. Het lijkt dus echt bittere ernst, en géén (1 april)grap.

"Ik begrijp het niet," verzucht de café-eigenaar. "Iedereen zegt op vrijdag of zaterdag: 'Ik ga naar Mes.' Mes is Mes, dat weet iedereen in de regio gewoon. Dat wordt echt niet ineens vork!"

De zaak is dan ook vernoemd naar de oprichter, Jan Mes, die 115 jaar geleden de deuren van het etablissement opende aan de Schiedamseweg in Vlaardingen. Arwin, zelf overduidelijk niet vernoemd naar een stuk eetgerei, staat al 25 jaar achter de toog van de kroeg. "Precies op de dag af," zegt hij met een glimlach als Hart van Nederland hem interviewt. "Die brief is een mooi jubileumcadeautje."

Mes en Messi

Maar in alle ernst zegt de kroegbaas te stellen dat hij liever eerst een uitnodiging had willen ontvangen om op het gemeentehuis ingelicht te worden. "Ze hadden mij best kunnen vragen hoe ik hierin zou staan. Dan had ik erover mee kunnen denken."

Gaat Arwin zijn café een nieuwe naam geven? "Nee, liever niet. Ik ben in de regio sponsor bij voetbalclubs, die hebben tenues met de naam erop. Dan zit er ook een kostenplaatje aan om mijn naam te veranderen. Dus het is niet mijn idee om het te gaan veranderen en ik hoop dat de gemeente daar een beetje in mee wil denken."

En tot slot is er nog één klein, vier pootjes tellend probleem: "Ik heb vijf jaar geleden een hondje genomen en vernoemd naar de zaak. Die heet Messi! Moet ik haar dan ook een andere naam geven? Nee toch?"