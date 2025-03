1000 kilo ambachtelijke kaas gestolen in Knegsel, kaasmaker is aangeslagen

Bij het jonge familiebedrijf Nieuwerwets in Knegsel is in de nacht van vrijdag op zaterdag meer dan duizend kilo kaas gestolen. De daders gingen geraffineerd te werk en laadden in alle rust de kaaswagens leeg. De schade loopt in de tienduizenden euro's.

“Wij maken elke dag met passie kaas,” vertelt eigenaar Wilco de Crom. “Drieënhalf jaar geleden zijn we begonnen. We verkopen alles zelf in de regio: met kaaswagens, automaten en een winkel.”

Zaterdagochtend ontdekte hij de diefstal. “Alles was weg. Geitenkaas, schapenkaas, vijftien soorten met kruiden... Ook kar twee en drie waren helemaal leeg.”

Door het weiland

De Crom denkt dat de dieven goed wisten wat ze deden. “Ze zijn door het weiland van de buren gekomen, door de heg, en hebben onze poort opengebroken. Alles is tegelijk opengebroken.”

Op camerabeelden is te zien hoe drie mensen heen en weer lopen. “Je ziet ze in de verte lopen. Aan de andere kant van de heg zie je ze wegrijden met wit busje.”

De inbraak gebeurde rond twee uur ’s nachts. De Crom is aangeslagen. “We zijn de enigen die op deze manier deze kaas maken. En we hadden net goud gewonnen op de kaaskeuring... En dan gebeurt zoiets.”