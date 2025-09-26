Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
ChatGPT verwijst opvallend vaak naar hulplijn 113, ook als dat onnodig is

ChatGPT verwijst opvallend vaak naar hulplijn 113, ook als dat onnodig is

AI

Vandaag, 14:28

Link gekopieerd

ChatGPT verwijst opvallend vaak naar hulplijn 113, ook als mensen helemaal geen suïcidale gedachten hebben. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. De hulplijn is bedoeld voor mensen die kampen met zelfmoordgedachten, maar de nieuwste versie van de chatbot stuurt gebruikers met allerlei mentale klachten vaak door naar 113.

Uit gesprekken die de redactie van de NOS voerde met ChatGPT, blijkt dat de nieuwe versie, GPT-5, bijna standaard 113 noemt bij mentale problemen, terwijl oudere modellen dat veel minder deden. Maryke Geerdink, klinisch psycholoog en hoofd hulpverlening bij 113, maakt zich daar zorgen over. "Mensen die helemaal geen suïcidale gedachten hebben, kunnen wij eigenlijk niet helpen. Dat kan averechts werken, omdat de kans dan een stuk kleiner is dat mensen nog een keer hulp zoeken."

Steeds meer Nederlanders diëten met ChatGPT, zo ook Sandra, Hart van Nederland ging recent bij haar langs:

Steeds meer Nederlanders diëten met ChatGPT: hoe gevaarlijk is dat?
2:09

Steeds meer Nederlanders diëten met ChatGPT: hoe gevaarlijk is dat?

Onverwacht advies

Ook jongeren merken het verschil. De 14-jarige Yasemin zocht na de scheiding van haar ouders steun bij ChatGPT. Ze kreeg meerdere keren het advies om 113 te bellen. "Hij neemt alles heel letterlijk. Als je bijvoorbeeld zegt dat je het niet meer aankunt, dan vraagt hij meteen of je jezelf iets wil aandoen." Ze besloot het advies te negeren. "Ik schrok ervan, maar ik kon er niet zoveel mee."

113 Zelfmoordpreventie heeft OpenAI gevraagd om de adviezen te nuanceren. Het bedrijf zegt de feedback te gebruiken en maatregelen te nemen om tieners beter te beschermen.

Heb je gevoelens over zelfdoding? Praten kan opluchten. Je kan 24 uur per dag, zeven dagen per week anoniem chatten via 113.nl of bellen met 113 of 0800-0113 (gratis).

Voordelen

Psychologen zien ook voordelen. Chatbots kunnen steun bieden aan mensen die nog wachten op hulp. Maar ze waarschuwen dat intensief gebruik ook risico's met zich meebrengt. 113 benadrukt dat het positief is als ChatGPT doorverwijst bij échte suïcidale gedachten.

Lees ook

Steeds meer Nederlanders diëten met ChatGPT: hoe gevaarlijk is dat?
Steeds meer Nederlanders diëten met ChatGPT: hoe gevaarlijk is dat?
ChatGPT-app nu ook in Nederland, maar pas op voor imitaties
ChatGPT-app nu ook in Nederland, maar pas op voor imitaties
Een bedankje sturen aan ChatGPT? Zoveel stroom kost één berichtje
Een bedankje sturen aan ChatGPT? Zoveel stroom kost één berichtje
ChatGPT als therapeut? 'Ik kan mijn hart luchten'
ChatGPT als therapeut? 'Ik kan mijn hart luchten'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.