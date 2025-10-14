'Steeds meer tieners vragen ChatGPT om geldadvies'

Steeds meer jongeren tussen de 12 en 16 jaar benaderen ChatGPT met vragen over hun geldzaken. Dat meldt De Telegraaf. Uit onderzoek van de online bank Bunq blijkt dat tien procent van de jongeren kunstmatige intelligentie verkiest boven een gesprek met hun ouders. Hoe ouder het kind wordt, hoe sneller het kind naar AI grijpt voor bijvoorbeeld financieel advies.

Volgens Bianca Zwart van online bank Bunq, die opdracht gaf voor het onderzoek, omarmen jongeren de mogelijkheden van AI razendsnel en willen ze daar hun ouders zo veel mogelijk in meenemen. "De kracht zit hem in de combinatie: slimme tools gebruiken en samen met ouders doelen stellen", laat Zwart aan de krant weten.

Schulden verzwijgen

Vier op de tien geven aan weleens aankopen of schulden te hebben verzwegen voor hun ouders. Twee op de tien jongeren zegt volgens de krant wel graag vaker met hun ouders over geld te willen praten. Zwart kan dat alleen maar aanmoedigen. "Goede gewoontes leer je vaak jong en neem je je hele leven mee - ook als het om geld gaat. Een eigen rekening helpt kinderen om samen met hun ouders te sparen, budgetteren en doelen te stellen.”