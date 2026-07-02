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'Zorgen om AI: kwart jongeren deelt meer met chatbot dan met naasten'

Tech-nieuws

Vandaag, 06:48

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Advies over daten, sociale situaties of mentale gezondheid: steeds meer jongeren bespreken persoonlijke onderwerpen met een AI-chatbot zoals ChatGPT. Bijna een kwart van de jongeren zegt meer met een chatbot te delen dan met de persoon die het dichtst bij hen staat. Dat blijkt uit onderzoek van het EenVandaag Opiniepanel, in samenwerking met het programma AI Love van HUMAN.

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Het gebruik van AI is onder jongeren inmiddels heel gewoon. Zo gebruikt 86 procent programma's als ChatGPT of Google Gemini. Meer dan de helft van de jonge AI-gebruikers deelt persoonlijke informatie met een chatbot. Dat kan gaan om persoonsgegevens, maar ook om onderwerpen als mentale gezondheid, daten, sociale situaties of intimiteit.

Experts maken zich echter zorgen om deze ontwikkeling. Hoe dat zit, zie je in bovenstaande video.

Door Redactie Hart van Nederland

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