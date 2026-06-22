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Groot feest in Rotterdam na knap gelijkspel van Kaapverdië op WK

WK

Vandaag, 09:01

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De Kaapverdische gemeenschap in Rotterdam heeft in de nacht van zondag op maandag feest gevierd na het gelijkspel van hun nationale elftal op het WK. Kaapverdië speelde knap gelijk tegen Uruguay (2-2) en pakte daarmee zijn tweede punt van het toernooi.

In Villa Thalia kwamen volgens organisator Jorge Da Veiga zo'n 550 mensen bijeen om de wedstrijd op een groot scherm te volgen. Rotterdam heeft een grote Kaapverdische gemeenschap en de eerste WK-deelname van het land maakt volgens hem veel los. "Het was een fantastische avond voor Kaapverdië", zegt Da Veiga. Al ruim voor de aftrap stroomde de locatie vol met supporters die hun ploeg wilden aanmoedigen.

Trots op resultaat

Volgens de organisator overheerst vooral trots na het resultaat tegen Uruguay, dat twee keer wereldkampioen werd. "Mensen zijn trots dat Kaapverdië het zo goed heeft gedaan tegen Uruguay, dat twee keer wereldkampioen is geweest (In 1930 en 1950). Twee mooie doelpunten, toch knap voor zo'n klein landje".

Voor Kaapverdië staat zaterdag de laatste groepswedstrijd op het programma. Dan neemt het land het op tegen Saudi-Arabië, die momenteel op de vierde plaats staan in poule H.

Door ANP

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