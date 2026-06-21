Na megazege op Zweden is vertrouwen in Oranje in één klap terug

De overtuigende 5-1-overwinning van Oranje op Zweden heeft het vertrouwen van Nederlandse voetbalfans een flinke boost gegeven. Dat blijkt uit onderzoek van het Hart van Nederland-panel onder 3.334 WK-volgers. Maar liefst 79 procent zegt na de wedstrijd meer vertrouwen te hebben gekregen in het Nederlands elftal.

Dat heeft alles te maken met de manier waarop Oranje voor de dag kwam. Liefst 96 procent van de ondervraagden vond dat Nederland goed en overtuigend speelde. Slechts 2 procent was niet onder de indruk van het optreden tegen Zweden.

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Brobbey grote favoriet

Brian Brobbey groeide volgens de WK-volgers uit tot de grote man van de avond. De spits, die de eerste twee doelpunten maakte, wordt door 37 procent genoemd als beste speler van Oranje tegen Zweden. Daarmee laat hij Cody Gakpo (18 procent), Bart Verbruggen (14 procent) en Crysencio Summerville (14 procent) ruim achter zich.

De sterke prestatie van Oranje zorgt ook voor meer optimisme over de kansen op het WK. Inmiddels denkt 15 procent van de WK-volgers dat Nederland wereldkampioen wordt. Voor het duel met Zweden was dat nog 10 procent.

Na de overwinning van Oranje ontstond er een groot feest, zoals te zien op de video bovenaan dit artikel.

Ommekeer na kritiek op Koeman

De stemming zag er een kleine week geleden nog heel anders uit. Na het 2-2-gelijkspel tegen Japan waren veel WK-volgers kritisch op bondscoach Ronald Koeman. Zo vond 69 procent na afloop dat zijn wissels in de tweede helft verkeerd uitpakten en ervoor zorgden dat Oranje het initiatief uit handen gaf.

Het vertrouwen in de bondscoach kreeg daardoor een flinke knauw. Voorafgaand aan de wedstrijd tegen Zweden zei zelfs 17 procent van de WK-volgers te denken dat zij een betere bondscoach zouden zijn dan Koeman.