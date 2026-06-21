Na megazege op Zweden is vertrouwen in Oranje in één klap terug

Panel
Vandaag, 17:28
De overtuigende 5-1-overwinning van Oranje op Zweden heeft het vertrouwen van Nederlandse voetbalfans een flinke boost gegeven. Dat blijkt uit onderzoek van het Hart van Nederland-panel onder 3.334 WK-volgers. Maar liefst 79 procent zegt na de wedstrijd meer vertrouwen te hebben gekregen in het Nederlands elftal.
Dat heeft alles te maken met de manier waarop Oranje voor de dag kwam. Liefst 96 procent van de ondervraagden vond dat Nederland goed en overtuigend speelde. Slechts 2 procent was niet onder de indruk van het optreden tegen Zweden.
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Brian Brobbey groeide volgens de WK-volgers uit tot de grote man van de avond. De spits, die de eerste twee doelpunten maakte, wordt door 37 procent genoemd als beste speler van Oranje tegen Zweden. Daarmee laat hij Cody Gakpo (18 procent), Bart Verbruggen (14 procent) en Crysencio Summerville (14 procent) ruim achter zich.
De sterke prestatie van Oranje zorgt ook voor meer optimisme over de kansen op het WK. Inmiddels denkt 15 procent van de WK-volgers dat Nederland wereldkampioen wordt. Voor het duel met Zweden was dat nog 10 procent.
Na de overwinning van Oranje ontstond er een groot feest, zoals te zien op de video bovenaan dit artikel.
De stemming zag er een kleine week geleden nog heel anders uit. Na het 2-2-gelijkspel tegen Japan waren veel WK-volgers kritisch op bondscoach Ronald Koeman. Zo vond 69 procent na afloop dat zijn wissels in de tweede helft verkeerd uitpakten en ervoor zorgden dat Oranje het initiatief uit handen gaf.
Het vertrouwen in de bondscoach kreeg daardoor een flinke knauw. Voorafgaand aan de wedstrijd tegen Zweden zei zelfs 17 procent van de WK-volgers te denken dat zij een betere bondscoach zouden zijn dan Koeman.
Dit onderzoek is uitgevoerd onder het Hart van Nederland-panel, dat zo representatief mogelijk is voor de volwassen Nederlandse bevolking op basis van onder meer geslacht, leeftijd, regio, opleiding en politieke voorkeur (Gouden Standaard van Data & Insights Network en CBS). De vragenlijst is door de redactie neutraal opgesteld, het veldwerk is gedaan door onderzoeksbureau No Ties, onderdeel van Highberg. Bij minimaal 2.000 respondenten wordt de steekproef gecontroleerd en zo nodig gewogen; de foutmarge is bij die omvang rond de 2,2 procentpunt bij een uitkomst van 50 procent, met een betrouwbaarheidsniveau van 95 procent. Lees hier de volledige verantwoording van onze panelonderzoeken.