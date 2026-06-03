OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

'Trump beperkt WK-plezier van Nederlandse voetbalfans'

WK

Vandaag, 07:06

Link gekopieerd

Sommige straten in Nederland kleuren al oranje en supermarkten zijn begonnen met spaaracties voor . Toch zijn veel voetbalfans nog niet te porren voor het WK, dat volgende week begint. Ruim de helft (54 procent) van het AD-panel geeft aan dat Trump en de situatie in de Verenigde Staten invloed hebben op hun beleving van het sportevenement. Dat schrijft de krant.

Volgens meer dan de helft van de voetbalfans hebben ook de aanwezigheid van de Amerikaanse president Donald Trump en de huidige politieke situatie in de Verenigde Staten invloed op hun beleving van het toernooi. Dat blijkt uit een panelonderzoek onder duizend Nederlanders, uitgevoerd door onderzoeksbureau Panel Inzicht in opdracht van het AD.

Gelukkig kon Oranje zondag nog wel rekenen op zo'n 1500 supporters, die vol enthousiasme toekeken tijdens de uitzwaaitraining van het elftal. Dat is te zien in de bovenstaande reportage.

Kansen Oranje

De Nederlanders zijn ook nog niet laaiend enthousiast over de kansen van het Nederlands elftal. Slechts 4 procent denkt dat Oranje het WK wint en 2 procent verwacht dat de ploeg de finale bereikt.

32 procent van de Nederlandse voetbalsupporters voorspelt dat het team van Koeman niet verder komt dan de kwartfinale. 28 procent denkt dat Oranje strandt in de achtste finale.

Het vertrouwen in de bondscoach is eveneens beperkt. Iets meer dan een derde (37 procent) van de panelleden heeft vertrouwen in Koeman.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Rosalie uit Doesburg maakt gigantische WK-muur in Dallas
Rosalie uit Doesburg maakt gigantische WK-muur in Dallas
VS waarschuwen Nederlandse WK-fans: plan extra reistijd in
VS waarschuwen Nederlandse WK-fans: plan extra reistijd in
Dit is waarom we elk WK weer massaal oranje spullen inslaan
Dit is waarom we elk WK weer massaal oranje spullen inslaan
Oproep tot boycot 'Trump-WK': petitie overhandigd aan Kamerleden
Oproep tot boycot 'Trump-WK': petitie overhandigd aan Kamerleden

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.