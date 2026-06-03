'Trump beperkt WK-plezier van Nederlandse voetbalfans'

Sommige straten in Nederland kleuren al oranje en supermarkten zijn begonnen met spaaracties voor . Toch zijn veel voetbalfans nog niet te porren voor het WK, dat volgende week begint. Ruim de helft (54 procent) van het AD-panel geeft aan dat Trump en de situatie in de Verenigde Staten invloed hebben op hun beleving van het sportevenement. Dat schrijft de krant.

Volgens meer dan de helft van de voetbalfans hebben ook de aanwezigheid van de Amerikaanse president Donald Trump en de huidige politieke situatie in de Verenigde Staten invloed op hun beleving van het toernooi. Dat blijkt uit een panelonderzoek onder duizend Nederlanders, uitgevoerd door onderzoeksbureau Panel Inzicht in opdracht van het AD.

Gelukkig kon Oranje zondag nog wel rekenen op zo'n 1500 supporters, die vol enthousiasme toekeken tijdens de uitzwaaitraining van het elftal. Dat is te zien in de bovenstaande reportage.

Kansen Oranje

De Nederlanders zijn ook nog niet laaiend enthousiast over de kansen van het Nederlands elftal. Slechts 4 procent denkt dat Oranje het WK wint en 2 procent verwacht dat de ploeg de finale bereikt.

32 procent van de Nederlandse voetbalsupporters voorspelt dat het team van Koeman niet verder komt dan de kwartfinale. 28 procent denkt dat Oranje strandt in de achtste finale.

Het vertrouwen in de bondscoach is eveneens beperkt. Iets meer dan een derde (37 procent) van de panelleden heeft vertrouwen in Koeman.