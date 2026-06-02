Rosalie uit Doesburg maakt gigantische WK-muur in Dallas

WK

Vandaag, 18:55

Streetart-maker Rosalie de Graaf uit Doesburg heeft een oude gevangenismuur in Dallas een complete make-over gegeven. In opdracht van de FIFA maakte de 26-jarige kunstenares in recordtempo een WK-muurschildering. "Ik heb nog nooit zo hard gewerkt", zegt de Doesburgse tegen Hart van Nederland.

In het Amerikaanse Dallas worden, net als in andere steden in de Verenigde Staten, Mexico en Canada, wedstrijden van het WK gespeeld. Nederland trapt daar op 14 juni het toernooi af tegen Japan.

Moeilijk ontwerp

Rosalie kreeg een paar weken geleden via Instagram het verzoek om namens de FIFA een WK-muurschildering te maken. "Ze hadden het bij meerdere kunstenaars uitgezet." Daarom leverde Rosalie verschillende ontwerpen aan bij de FIFA. "Allemaal vrij eenvoudig vanwege de korte beschikbare tijd die hiervoor vrij kon maken."

Toch maakte de kunstenaar ook een ingewikkelder ontwerp. "Ze zijn voor het meest dynamische ontwerp gegaan dat ik had ingediend", vertelt Rosalie. Op de muurschildering zijn kinderen afgebeeld. Een Nederlands jongetje, herkenbaar aan zijn oranje WK-shirt, houdt de voetbal vast. "Die heb ik natuurlijk vooraan gezet."

'Nog nooit zo hard gewerkt'

De muur is 75 meter breed en 45 meter hoog. Voor het kunstwerk waren driehonderd graffitispuitbussen en zo'n 950 liter verf nodig. "Normaal gesproken heb ik voor zo'n grote muurschildering twee maanden de tijd nodig."

Vanwege haar drukke agenda had Rosalie eigenlijk maar tien dagen beschikbaar om te schilderen. Toch moest ze dat verlengen naar veertien dagen. Uiteindelijk lukte het binnen twee weken, mede dankzij de hulp van vijf assistenten uit Nigeria en Mexico. "Ik heb nog nooit zo hard gewerkt", biecht ze op.

Eindresultaat

"We schilderden allemaal tegelijkertijd, van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. De laatste paar dagen ben ik zelfs 's nachts doorgegaan zodat ik het kon afmaken." Het eindresultaat heeft de Doesburgse zelf niet meer kunnen bekijken. Ze moest midden in de nacht direct door naar het vliegveld

Zelf is ze erg tevreden over het kunstwerk. De muurschildering staat op een voormalig gevangenispand dat al acht jaar leegstaat. "Het gebouw is nu echt een welkomstgezicht voor mensen die de stad inrijden", vertelt Rosalie trots.

Door Redactie Hart van Nederland

