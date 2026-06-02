VS waarschuwen Nederlandse WK-fans: plan extra reistijd in

De Amerikaanse ambassade in Nederland raadt voetbalfans die voor het WK naar de Verenigde Staten afreizen aan extra reistijd in te plannen en ervoor te zorgen dat alle papieren op orde zijn. Er wordt extra drukte op vliegvelden verwacht, vooral bij de douane. Om alles in goede banen te laten lopen, zet het land extra personeel in, net als snellere verwerkingssystemen.

Meerdere hulporganisaties waarschuwden in de aanloop naar het WK dat fans mogelijk aan de grens kunnen worden tegengehouden vanwege uitspraken op sociale media of deelname aan pro-Palestijnse protesten. Volgens de ambassade kunnen medewerkers van de douane in zeldzame gevallen de telefoon, computer, camera of andere elektronische apparaten van reizigers doorzoeken, maar is dat voor de veiligheid van de Verenigde Staten.

Een directeur van de douanedienst (CBP), Matt Davies, benadrukte eerder dat de kans dat je door bliksem wordt getroffen groter is dan dat je telefoon wordt gecontroleerd. De CBP verwijst in een reactie aan het ANP naar de algemene voorwaarden voor reizigers. Fans die via binnenlandse vluchten meerdere wedstrijden willen bezoeken, moeten ermee rekening houden dat fakkels, alle vormen van vuurwerk en luchthoorns met perslucht niet zijn toegestaan.

Nederlander Bas van Genderen woont al 22 jaar in het Amerikaanse Dallas. Hij kan in ieder geval niet wachten totdat de Oranje fans naar zijn stad komen, zo zie je in de bovenstaande video.

De Mexicaanse ambassade raadt Nederlandse fans aan vlucht- en hotelinformatie bij de hand te houden. De Mexicaanse immigratiediensten kunnen daarom vragen. Dat geldt ook voor een reisverzekering en "voldoende financiële middelen voor hun verblijf in Mexico". Zowel Nederland als Curaçao heeft momenteel geen wedstrijden gepland staan in Mexico of Canada, maar als het Nederlands elftal de groepsfase doorkomt, zou daar verandering in kunnen komen.

De ambassade van Canada verwijst naar de Canadese overheidssite met informatie voor WK-bezoekers, waar wordt benadrukt dat een ticket voor een voetbalwedstrijd geen garantie is voor toegang tot het land. Er moet ook een toeristenvisum of elektronische reistoestemming worden aangevraagd.