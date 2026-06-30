Oranjefan krijgt troost na WK-uitschakeling: gehaktballen van oma Frenkie

De teleurstelling na de uitschakeling van Oranje krijgt voor één fan een smakelijk vervolg tijdens de 538 Middagshow. Oranjefan Ruud is ontroostbaar na de WK-nederlaag, maar kan rekenen op een opvallende troostprijs. Oma van Frenkie de Jong stelt namelijk tien van haar beroemde gehaktballen beschikbaar.

De gehaktballen zijn niet zomaar een prijs. Het zijn dezelfde gehaktballen die Frenkie de Jong thuis ook altijd krijgt voorgeschoteld. Daarmee wil zijn oma de teleurstelling na de wedstrijd voor één verdrietige luisteraar een beetje verzachten.

'Deze ballen gaan er wel in'

Oma van Frenkie is de persoon met wie de middenvelder zowel vóór als na een grote wedstrijd direct contact heeft. Rondom belangrijke duels leeft zij intens mee met haar kleinzoon. Na de uitschakeling zet ze zich nu op een andere manier in door één verdrietige luisteraar te verrassen met haar bekende gehaktballen.

"Deze ballen gaan er wel in", zegt sidekick Jelte van de Goot. Het hele fragment zie je in de video hierboven.