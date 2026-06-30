OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Over en uit: Nederland uitgeschakeld op WK na dramatische penaltyserie

Over en uit: Nederland uitgeschakeld op WK na dramatische penaltyserie

WK

Vandaag, 05:20

Link gekopieerd

Het WK-avontuur van Oranje is voorbij. Het Nederlands elftal verloor maandagavond in de zestiende finales na strafschoppen van Marokko. Na 120 minuten stond het 1-1, waarna Nederland vanaf elf meter met 3-2 ten onder ging.

Teun Koopmeiners en Wout Weghorst benutten hun strafschop voor Oranje. Justin Kluivert, Quinten Timber en Crysencio Summerville misten. Marokko schoot drie van de vijf strafschoppen raak en plaatste zich daarmee voor de achtste finales.

Gakpo leek matchwinner

Marokko was het grootste deel van de wedstrijd de gevaarlijkste ploeg, maar toch kwam Nederland in de 72e minuut op voorsprong. Invaller Wout Weghorst stuurde Crysencio Summerville weg, die Cody Gakpo bereikte. De aanvaller schoot Oranje op 1-0 en vierde zijn doelpunt zichtbaar geëmotioneerd. Afgelopen zaterdag maakte Gakpo bekend dat hij en zijn vriendin hun ongeboren zoontje hebben verloren.

Oranje leek de overwinning over de streep te trekken, maar diep in blessuretijd kopte Issa Diop de gelijkmaker binnen. In de verlenging hield doelman Bart Verbruggen Nederland nog op de been met een belangrijke redding, waarna strafschoppen de beslissing moesten brengen.

Toekomst Koeman onzeker

Met de uitschakeling eindigt het WK voor Nederland al in de zestiende finales. Dat is ver verwijderd van de doelstelling om minimaal de halve finale te bereiken.

Ook de toekomst van bondscoach Ronald Koeman is onzeker. Zijn contract loopt af en het is nog niet duidelijk of hij aanblijft. Tijdens zijn tweede periode als bondscoach wist Oranje geen enkele wedstrijd te winnen van een land uit de top 25 van de FIFA-wereldranglijst. Tegen Marokko ging dat voor de vijftiende keer op rij mis.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Oranjemars trekt door Monterrey: duizenden fans warmen zich op voor WK
Oranjemars trekt door Monterrey: duizenden fans warmen zich op voor WK
Grote steden alert op feest én onrust rond WK-wedstrijd Nederland-Marokko
Grote steden alert op feest én onrust rond WK-wedstrijd Nederland-Marokko

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.