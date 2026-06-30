Over en uit: Nederland uitgeschakeld op WK na dramatische penaltyserie

Het WK-avontuur van Oranje is voorbij. Het Nederlands elftal verloor maandagavond in de zestiende finales na strafschoppen van Marokko. Na 120 minuten stond het 1-1, waarna Nederland vanaf elf meter met 3-2 ten onder ging.

Teun Koopmeiners en Wout Weghorst benutten hun strafschop voor Oranje. Justin Kluivert, Quinten Timber en Crysencio Summerville misten. Marokko schoot drie van de vijf strafschoppen raak en plaatste zich daarmee voor de achtste finales.

Gakpo leek matchwinner

Marokko was het grootste deel van de wedstrijd de gevaarlijkste ploeg, maar toch kwam Nederland in de 72e minuut op voorsprong. Invaller Wout Weghorst stuurde Crysencio Summerville weg, die Cody Gakpo bereikte. De aanvaller schoot Oranje op 1-0 en vierde zijn doelpunt zichtbaar geëmotioneerd. Afgelopen zaterdag maakte Gakpo bekend dat hij en zijn vriendin hun ongeboren zoontje hebben verloren.

Oranje leek de overwinning over de streep te trekken, maar diep in blessuretijd kopte Issa Diop de gelijkmaker binnen. In de verlenging hield doelman Bart Verbruggen Nederland nog op de been met een belangrijke redding, waarna strafschoppen de beslissing moesten brengen.

Toekomst Koeman onzeker

Met de uitschakeling eindigt het WK voor Nederland al in de zestiende finales. Dat is ver verwijderd van de doelstelling om minimaal de halve finale te bereiken.

Ook de toekomst van bondscoach Ronald Koeman is onzeker. Zijn contract loopt af en het is nog niet duidelijk of hij aanblijft. Tijdens zijn tweede periode als bondscoach wist Oranje geen enkele wedstrijd te winnen van een land uit de top 25 van de FIFA-wereldranglijst. Tegen Marokko ging dat voor de vijftiende keer op rij mis.