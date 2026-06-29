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Grote steden alert op feest én onrust rond WK-wedstrijd Nederland-Marokko

WK

Vandaag, 21:33

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Nog een paar uurtje en dan is het zover: de wedstrijd tussen Nederland en Marokko op het WK. Voor iedereen die dat wedstrijd live wil zien wordt het nachtwerk, de bal begint vanaf 03.00 uur 's nachts te rollen in het Mexicaanse Monterrey. In de grote steden worden er voorbereidingen getroffen, gemeenten houden rekening met feestvieringen als Nederland wint, maar ook met mogelijke ongeregeldheden en rellen na afloop.

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Amsterdam maakt voorafgaand aan iedere wedstrijd een risico-inschatting en verwacht dat supporters de openbare ruimte opzoeken als er iets te vieren valt. De gemeente laat weten ruimte te bieden voor spontane vieringen, maar houdt ook rekening met verstoringen van de openbare orde. Om veiligheidsredenen worden geen details gedeeld over de inzet.

Nederlanders en Mexicanen maken zich op voor de wedstrijd tussen Nederland en Marokko in Monterrey. In de bovenstaande video vertelt sportverslaggever Noa Vahle je er alles over.

Rotterdam en Utrecht

Ook Utrecht en Rotterdam bereiden zich standaard voor op wedstrijden van het Nederlands elftal of andere ploegen met een grote achterban. Rotterdam staat daarvoor onder meer in contact met de horeca, handhaving en politie. Beide gemeenten spreken de verwachting uit dat supporters er vooral een gezellig voetbalfeest van maken, ongeacht de uitkomst.

Extra cameratoezicht op drukke plekken

Den Haag neemt zichtbaar extra maatregelen. Op drukke locaties zijn tijdelijke veiligheidscamera's geplaatst, daarnaast is er extra toezicht en gelden op verschillende plekken verkeersmaatregelen om de doorstroming te verbeteren. Volgens de gemeente zijn die keuzes gebaseerd op ervaringen bij eerdere wedstrijden.

Ook in Amersfoort wordt de situatie nauwlettend gevolgd door de gemeente en de politie. Op rotonde De Stier, waar het bij eerdere voetbalwedstrijden weleens onrustig werd, is extra cameratoezicht aanwezig.

Door Redactie Hart van Nederland

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