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Massale fanwalk Oranje trekt ook duizenden Amerikanen in Kansas City

WK

Vandaag, 19:55

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De bevolking van Kansas City is donderdag massaal uitgelopen voor de fanwalk van de Oranjefans. Duizenden mensen gingen tegen het einde van de ochtend in oranje kleding de straat op om zich aan te sluiten bij de fans van het Nederlands elftal, die na een feestje in het Power & Light District achter de Oranjebus aanliepen door het centrum van de stad.

De lokale autoriteiten rekenden vooraf op 25.000 aanwezigen. Het aantal kwam iets lager uit, op 22.000. Dat meldt een woordvoerder van de KNVB na bevestiging te hebben gekregen van de politie en lokale autoriteiten.

In bovenstaande video vertelt weerman en meteoroloog Mike Nicco van KCTV5 aan Noa Vahle dat het vlak voor of tijdens de wedstrijd flink kan gaan stormen.

In de ban van Oranje

Amerikanen die in de speelsteden wonen waar het Nederlands elftal speelt, zijn dit WK in de ban van Oranje. Ook in Dallas en Houston trok het feest en de optocht met Nederlandse supporters veel bekijks. In beide steden lag het aantal fans op 15.000. De fanwalk is erg populair bij de lokale bevolking. Ook dansen en springen ze graag mee van links naar rechts, op het ritme van het bekende liedje van Snollebollekes.

De optocht in Kansas City ging door een van de hoofdstraten van de stad. De politie had de zijwegen met grote bulldozers afgezet. In de lucht hingen twee helikopters om het feest en de optocht te monitoren.

De lokale bevolking van Kansas City liep niet alleen achter de Oranjebus aan. Veel mensen hadden zich aan de kant van de weg opgesteld. De meesten zaten in een zelf meegenomen stoeltje en hadden ook drinken meegenomen. Het bleef tijdens het feest en de optocht droog in Kansas City.

Door ANP

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