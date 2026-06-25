OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Zwaar onweer dreigt WK-duel Oranje te verstoren: '80 procent kans op vertraging'

WK

Vandaag, 14:36

Link gekopieerd

De kans is groot dat de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Tunesië niet volgens planning verloopt. In en rond Kansas City wordt rond de aftrap zwaar onweer, harde wind, flinke regen en mogelijk ook hagel verwacht. Daardoor bestaat de mogelijkheid dat de wedstrijd later begint of tijdens het duel wordt stilgelegd.

Nieuw: Volg Hart van Nederland op Google

Volgens de weersverwachtingen trekken al uren voor de aftrap onweersbuien over de regio. Rond het begin van de wedstrijd wordt zelfs zwaar onweer verwacht. Pas later op de ochtend, lokale tijd, zou het slechte weer verdwijnen.

Weerman en meteoroloog Mike Nicco van KCTV5 vertelt aan Noa Vahle dat het vlak voor of tijdens de wedstrijd flink kan gaan stormen. "De waarschijnlijkheid dat er vertraging gaat komen is zo'n 80 procent." In de bovenstaande video vertelt hij er meer over.

Bij WK-wedstrijden in de Verenigde Staten gelden strenge veiligheidsregels bij bliksem. Als er onweer uitbreekt, moet het stadion worden ontruimd en wordt het duel stilgelegd. De wedstrijd mag pas worden hervat als er dertig minuten lang geen blikseminslag is geweest binnen een straal van 13 kilometer rond het stadion. Bij iedere nieuwe blikseminslag begint die wachttijd opnieuw, waardoor een onderbreking uren kan duren.

Belangrijk duel voor groepswinst

Nederland speelt tegen Tunesië om de winst in groep F. Oranje en Japan staan allebei op vier punten en hebben hetzelfde positieve doelsaldo. Japan speelt tegelijkertijd tegen Zweden in het overdekte Dallas Stadium, waardoor die wedstrijd geen last heeft van het voorspelde noodweer.

De Oranjemars door Kansas City lijkt wel gewoon door te gaan. De optocht vertrekt volgens planning in de loop van de ochtend, lokale tijd. Lokale media verwachten dat ongeveer 25.000 supporters aanwezig zijn. Woensdagavond kwamen ook al duizenden Oranjefans bijeen op het FIFA Fan Festival bij het National WW1 Memorial.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

1e of 2e in de poule? Dit betekent het voor de route van Oranje op het WK
1e of 2e in de poule? Dit betekent het voor de route van Oranje op het WK
Oranje kijken en tóch genoeg slapen? Slaapcoach legt uit hoe
Oranje kijken en tóch genoeg slapen? Slaapcoach legt uit hoe
Vertrouwen in Oranje groot: 84 procent rekent op zege tegen Tunesië
Vertrouwen in Oranje groot: 84 procent rekent op zege tegen Tunesië

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.