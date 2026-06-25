Zwaar onweer dreigt WK-duel Oranje te verstoren: '80 procent kans op vertraging'

De kans is groot dat de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Tunesië niet volgens planning verloopt. In en rond Kansas City wordt rond de aftrap zwaar onweer, harde wind, flinke regen en mogelijk ook hagel verwacht. Daardoor bestaat de mogelijkheid dat de wedstrijd later begint of tijdens het duel wordt stilgelegd.

Volgens de weersverwachtingen trekken al uren voor de aftrap onweersbuien over de regio. Rond het begin van de wedstrijd wordt zelfs zwaar onweer verwacht. Pas later op de ochtend, lokale tijd, zou het slechte weer verdwijnen.

Weerman en meteoroloog Mike Nicco van KCTV5 vertelt aan Noa Vahle dat het vlak voor of tijdens de wedstrijd flink kan gaan stormen. "De waarschijnlijkheid dat er vertraging gaat komen is zo'n 80 procent." In de bovenstaande video vertelt hij er meer over.

Bij WK-wedstrijden in de Verenigde Staten gelden strenge veiligheidsregels bij bliksem. Als er onweer uitbreekt, moet het stadion worden ontruimd en wordt het duel stilgelegd. De wedstrijd mag pas worden hervat als er dertig minuten lang geen blikseminslag is geweest binnen een straal van 13 kilometer rond het stadion. Bij iedere nieuwe blikseminslag begint die wachttijd opnieuw, waardoor een onderbreking uren kan duren.

Belangrijk duel voor groepswinst

Nederland speelt tegen Tunesië om de winst in groep F. Oranje en Japan staan allebei op vier punten en hebben hetzelfde positieve doelsaldo. Japan speelt tegelijkertijd tegen Zweden in het overdekte Dallas Stadium, waardoor die wedstrijd geen last heeft van het voorspelde noodweer.

De Oranjemars door Kansas City lijkt wel gewoon door te gaan. De optocht vertrekt volgens planning in de loop van de ochtend, lokale tijd. Lokale media verwachten dat ongeveer 25.000 supporters aanwezig zijn. Woensdagavond kwamen ook al duizenden Oranjefans bijeen op het FIFA Fan Festival bij het National WW1 Memorial.