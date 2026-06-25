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Vertrouwen in Oranje groot: 84 procent rekent op zege tegen Tunesië

Panel

Vandaag, 08:57

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Het vertrouwen in Oranje is groot aan de vooravond van de WK-wedstrijd tegen Tunesië. Uit onderzoek van het Hart van Nederland Panel onder 2.123 WK-volgers blijkt dat 84 procent verwacht dat Nederland de wedstrijd wint. Toch is lang niet iedereen van plan om de wedstrijd live te volgen.

Van de ondervraagde WK-volgers zegt 32 procent waarschijnlijk naar de wedstrijd te gaan kijken. De overige 68 procent is dat niet van plan. Daarmee lijkt slechts een minderheid het duel donderdagnacht live te volgen.

Over de uitslag zijn de ondervraagden eensgezind. Maar liefst 84 procent denkt dat Nederland de wedstrijd wint. Een gelijkspel wordt door 13 procent van de WK-volgers verwacht. Slechts 3 procent rekent op een overwinning van Tunesië.

Benieuwd hoe Ronald Koeman naar komende wedstrijd kijkt? Dat vertelt hij in deze video:

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4 punten

Oranje strijdt in de Nederlandse nacht van donderdag op vrijdag tegen Tunesië om de winst van Groep F. Nederland heeft 4 punten na twee wedstrijden, net als Japan dat de poulefase afsluit met een wedstrijd tegen Zweden. Nederland en Japan hebben een positief doelsaldo van vier treffers, maar Oranje heeft wel een doelpunt meer gemaakt. Het WK-duel tussen Nederland en Japan leverde geen winnaar op (2-2).

Bij een gelijke stand in de poule heeft eerst het onderlinge resultaat de doorslag en indien nodig daarna het doelsaldo. Als er dan nog geen beslissing is gevallen, kijkt de FIFA naar het aantal gemaakte doelpunten. Daarna geven het aantal rode en gele kaarten en de positie op de wereldranglijst de doorslag. Nederland staat zevende op de wereldranglijst, Japan zestiende.

De wedstrijd begint om 01.00 uur Nederlandse tijd.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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