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1e of 2e in de poule? Dit betekent het voor de route van Oranje op het WK

WK

Vandaag, 10:31

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Gaat Oranje voor de groepswinst of wordt het op de laatste speelronde in de poulefase toch nog tweede? De mannen van bondscoach Ronald Koeman hebben het in de laatste wedstrijd tegen het al uitgeschakelde Tunesië helemaal zelf in de hand. Eerste of tweede worden in de poule kan veel uitmaken voor het vervolg van het toernooi en de kansen van Nederland om verder te komen. Hieronder schetsen we twee scenario's waarmee Nederland op het WK te maken kan krijgen.

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Nederland heeft een plek in de knock-outfase van het WK 2026 in eigen hand. In de laatste groepswedstrijd tegen Tunesië, die in de nacht van donderdag op vrijdag wordt gespeeld, wordt duidelijk of Nederland als groepswinnaar of als nummer twee doorgaat uit poule F. Dat bepaalt direct welke tegenstander wacht in de knock-outfase en hoe het verdere speelschema eruitziet.

Voorafgaand aan de wedstrijd analyseert Jack van Gelder het Nederlands elftal bij De 538 Ochtendshow. Hoe hij ernaar kijkt, zie je in de video bovenaan dit artikel.

Nederland kan geen derde meer worden in de poule

Koeman wil met het Nederlands elftal op het WK als eerste eindigen in de poule. De bondscoach houdt zelf tijdens de laatste groepswedstrijd geen rekening met de mogelijke tegenstander in de zestiende finales. Ook vindt hij het niet nodig om spelers rust te gunnen. "We willen steeds beter worden op het WK", zei de 63-jarige oefenmeester op een persconferentie. "We willen goed voetbal spelen en een goede uitslag neerzetten. De uitslag van Japan tegen Zweden is ook van belang. Maar het belangrijkste zijn wij zelf."

Omdat Zweden en Japan tegen elkaar spelen, kunnen ze niet allebei boven Nederland eindigen. Nederland heeft 4 punten na twee wedstrijden, net als Japan. Het Aziatische land kan nog eerste in de poule worden als ze winnen van Zweden.

Bij een gelijke stand qua punten in de poule geeft eerst het onderlinge resultaat de doorslag en indien nodig daarna het doelsaldo. Als er dan nog geen beslissing is gevallen, kijkt de FIFA naar het aantal gemaakte doelpunten. Daarna geven het aantal rode en gele kaarten en de positie op de wereldranglijst de doorslag. Nederland staat zevende op de wereldranglijst, Japan zestiende.

Zweden heeft nu drie punten en kan mogelijk nog eerste worden, als het wint tegen Japan en Nederland verliest of gelijkspeelt tegen Tunesië.

Door Redactie Hart van Nederland

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