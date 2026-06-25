Oranje kijken en tóch genoeg slapen? Slaapcoach legt uit hoe

Het is weer zover: in de nacht van donderdag op vrijdag speelt Oranje tegen Tunesië op het WK. Veel fans willen de wedstrijd live gaan kijken, maar dat gaat vaak ten koste van een goede nachtrust. Hoe zorg je ervoor dat je de volgende dag toch fris en fruitig achter je bureau zit? Slaapcoach Kees Kwakman geeft in De Radio 10 Ochtendshow tips om slim om te gaan met een gebroken nacht.

"Je moet heel slim omgaan met je slaap", aldus de slaapcoach. Volgens hem is het verstandig om donderdagavond vroeg naar bed te gaan en vlak voor de aftrap van de wedstrijd een wekker te zetten. Na de wedstrijd kun je het beste direct weer onder de deken kruipen, zodat je nog een paar uur slaap meepakt voordat de dag begint.

Ben je benieuwd naar nog meer tips van slaapcoach Kees Kwakman? Bekijk dan de video bovenaan het artikel.