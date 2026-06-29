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Koeman: Gakpo klaar voor duel met Marokko ondanks groot verdriet

WK

Vandaag, 09:05

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Cody Gakpo is volgens bondscoach Ronald Koeman klaar om met het Nederlands elftal tegen Marokko te spelen, ondanks het verdrietige nieuws dat het zoontje van de aanvaller tijdens de zwangerschap van zijn vriendin is overleden. "We hebben alles gedaan wat in onze macht lag", zei Koeman tijdens de persconferentie in aanloop naar de achtste finale van het WK.

Sportverslaggever Noa Vahle blikt in bovenstaande video alvast vooruit op de wedstrijd.

"Hij heeft de vrijheid gekregen om het hotel uit te gaan en bij zijn familie te zijn. Hij is daar erg goed en volwassen mee omgegaan", aldus de bondscoach.

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Koeman verwacht daarnaast dat Oranje in de achtste finales minder kansen weggeeft dan in de groepsfase. "We hebben in onze eerste drie duels veel dingen goed gedaan", zei hij. "Maar we moeten soms sneller teruglopen en na balverlies compacter staan. We hebben daar weer uitgebreid op getraind." Nederland maakte tien doelpunten, maar kreeg er ook vier tegen. "Dat kan je de kop kosten."

Aanval

Koeman noemde Marokko een sterke tegenstander, maar ziet ook kansen. "Aanvallende ploegen geven ook ruimte weg. En wij kunnen heel goed omschakelen naar de aanval."

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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