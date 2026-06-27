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Gakpo blijft met Oranje actief op WK na verliezen van kindje

Sporters

Vandaag, 20:53

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Cody Gakpo blijft bij de selectie van het Nederlands elftal. De Oranje-international heeft dat besloten na het verlies van zijn ongeboren zoontje tijdens de zwangerschap van zijn vriendin Noa van der Bij. Dat meldt de KNVB.

"Allereerst leven we mee met Cody en zijn gezin, Noa en hun zoon Samuël. Dit is een heel verdrietige privésituatie", aldus de Nederlandse voetbalbond in een reactie. "Uiteraard waren wij hiervan al op de hoogte en probeert de KNVB het gezin te ondersteunen waar dat kan. Cody heeft in samenspraak met zijn vriendin besloten om bij de groep te blijven. We respecteren hun privacy en gaan daarom verder niet op de situatie in, dus ook niet op de manier waarop we er voor hen proberen te zijn. Ook de komende tijd zullen wij hierover geen nadere informatie verstrekken. Als daar al iets over wordt gedeeld, is dat aan het gezin zelf."

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Stichting Rouwkost helpt ouders na kinderverlies met bijzondere Parelkoffer
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Stichting Rouwkost helpt ouders na kinderverlies met bijzondere Parelkoffer

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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