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Vriendin WK-speler Cody Gakpo: zoontje overleden tijdens zwangerschap

Sporters

Vandaag, 19:39

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De vriendin van Cody Gakpo heeft verdrietig nieuws gedeeld. Noa van der Bij deelde via Instagram dat het kindje dat ze verwachtten tijdens de zwangerschap is overleden. "Met een gebroken hart delen we het afschuwelijke nieuws dat ons zoontje is overleden tijdens de zwangerschap", schrijft Van der Bij. "Dank voor al jullie steun en liefde."

Van der Bij schreef ook dat hun zoon de naam Elijah Raphael Gakpo had gekregen. "Voor altijd in ons hart, voor altijd onze zoon."

De Oranjespeler en Van der Bij kregen in 2024 al een zoon samen. Gakpo is momenteel met het Nederlands elftal actief op het WK voetbal.

Dinsdag komt Oranje in actie tegen Marokko. Die wedstrijd is om 03.00 uur 's nachts. Wil je weten hoe je die wedstrijd kan kijken en toch goed kan slapen, kijk dan bovenstaande video.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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