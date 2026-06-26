Oranje groepswinnaar na zege op Tunesië: zo gaat het nu verder

Oranje heeft zich als groepswinnaar geplaatst voor de knock-outfase van het WK. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman versloeg het al uitgeschakelde Tunesië in Kansas City met 3-1 en neemt het nu op tegen Marokko.

Nederland speelt in de nacht van maandag op dinsdag om 03.00 uur Nederlandse tijd tegen de nummer twee van groep C. Marokko eindigde achter Brazilië en strijdt met Oranje om een plek in de achtste finales.

Bliksemstart voor Oranje

Het Nederlands elftal kende een droomstart. Al in de derde minuut werkte Ellyes Skhiri een voorzet van Denzel Dumfries in eigen doel. Vier minuten later verdubbelde Brian Brobbey de voorsprong. Voor de spits betekende het zijn derde doelpunt van dit WK.

Tunesië deed kort na rust iets terug. Hazem Mastouri kopte raak uit een hoekschop en bracht de spanning kort terug. Lang duurde dat niet. Jan Paul van Hecke maakte in de 62e minuut met een kopbal uit een corner de 3-1.

Marokko

Oranje speelt in de Nederlandse nacht van maandag op dinsdag om 03.00 uur in Mexico tegen Marokko voor een plaats in de achtste finales. Marokko eindigde achter Brazilië als tweede in groep C.