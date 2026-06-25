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Waarom juicht je buurman eerder dan jij bij WK-wedstrijden?

Waarom juicht je buurman eerder dan jij bij WK-wedstrijden?

Tech-nieuws

Vandaag, 16:31

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Oranje komt in de nacht van donderdag op vrijdag in actie tegen Tunesië op het WK. Maar wat als de buurman al juicht terwijl de aanval op jouw scherm nog moet beginnen? Hart van Nederland legt uit hoe dat komt en wat je eraan kunt doen.

Bij livewedstrijden kan de vertraging tussen verschillende tv-verbindingen zomaar enkele seconden schelen. En juist tijdens een spannende WK-wedstrijd wil je natuurlijk niet dat het gejuich van de buren een doelpunt verraadt voordat je het zelf hebt gezien.

Streamen of toch via een provider?

Volgens mediajournalist Jarco Kriek van Totaal TV kun je een wedstrijd het beste via een tv-provider bekijken. Streamen is namelijk vrijwel altijd langzamer.

"Bij streamingdiensten wordt een buffertijd ingebouwd om te voorkomen dat het beeld hapert", legt Kriek uit. Die buffer bedraagt vaak 15 tot 20 seconden, waardoor een livestream aanzienlijk kan achterlopen op een traditionele tv-uitzending. Verder maken streamingdiensten altijd gebruik van een unicast.

Verschil tussen unicast en multicast

Ook tussen providers bestaan verschillen. Kriek adviseert daarom om, als dat mogelijk is, te kijken via een verbinding die gebruikmaakt van multicast in plaats van unicast.

Met multicast verstuurt een provider één tv-signaal tegelijkertijd naar een groep kijkers. Daardoor hoeft het netwerk die gegevensstroom maar één keer te verwerken. Dat werkt efficiënter en is vaak sneller dan unicast. Bij unicast krijgt iedere kijker namelijk een eigen stream. Daardoor is de vertraging bij live-uitzendingen via multicast meestal kleiner.

Wil je weten of je tv-signaal via unicast of multicast wordt geleverd? Dan kun je dat het beste navragen bij je provider. Voor kijkers is namelijk niet eenvoudig te achterhalen welke techniek wordt gebruikt, meldt Kriek.

Door Pien Beijsens

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