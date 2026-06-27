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Ruim 1,6 miljoen mensen bleven wakker voor Oranje

Ruim 1,6 miljoen mensen bleven wakker voor Oranje

WK

Vandaag, 08:30

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De laatste groepswedstrijd van het Nederlands elftal op het WK voetbal is in de nacht van donderdag op vrijdag door zo'n 1,6 miljoen mensen bekeken. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het Nationaal Media Onderzoek (NMO).

De kijkcijfers worden elke dag tot 02.00 uur berekend. Daardoor was vrijdag al duidelijk dat naar de eerste helft bijna 1,65 miljoen mensen hadden gekeken. De tweede helft toonde nauwelijks verval, blijkt zaterdag. Daar bleven 1,62 miljoen mensen voor op.

Ondanks het nachtelijke duel is de wedstrijd wel het best bekeken programma van de vrijdag. Noorwegen-Frankrijk volgt met 1,3 miljoen kijkers.

Naar de eerste WK-wedstrijden van Oranje keken respectievelijk 4,2 en 4,6 miljoen mensen.

Door ANP

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