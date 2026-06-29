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Kijk je vannacht naar Oranje? Dit doet de spanning met je hart

WK

Vandaag, 09:52

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Oranje neemt het in de nacht van maandag op dinsdag op tegen Marokko. En als we de experts mogen geloven, kan dat zomaar een zinderende pot worden. Maar wat doet zo'n bloedstollende wedstrijd eigenlijk met je hart? In de ochtendshow van Radio 10 legt cardioloog Janneke Wittekoek uit wat de spanning van een voetbalwedstrijd met je lichaam doet.

Voor mensen met een hart- en vaatziekte kan die spanning gevolgen hebben. Wittekoek vertelt dat uit onderzoek tijdens het WK van 2006 bleek dat de kans op een hartinfarct 2,5 keer zo groot was. Bij gezonde mensen zorgt de adrenaline tijdens een spannende wedstrijd normaal gesproken namelijk niet voor gevaarlijke effecten op het hart. "Je hoeft je niet al te veel zorgen te maken", zegt de cardioloog.

Benieuwd wat een spannende voetbalavond met je hart doet? Bekijk dan de video bovenaan dit artikel.

Door Redactie Hart van Nederland

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