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Voor Nederland én Marokko op het WK? Daar heeft bakker Khalid iets op bedacht

WK

Vandaag, 08:44

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Wordt het Nederland of Marokko? De aftrap duurt nog even, maar toch is de Nederlands-Marokkaanse bakker Khalid uit Rotterdam maandagochtend druk bezig met het maken van lekkernijen voor beide ploegen. Hij maakt niet alleen tompoezen met een Nederlandse en Marokkaanse vlag, maar hij heeft ook rekening gehouden met huishoudens waar verdeeldheid heerst.

Khalid is zowel voor Nederland als voor Marokko. "Ik heb een leuke gezonde spanning. We hebben sowieso of verloren, of gewonnen", zegt hij tegen Hart van Nederland. Voetbalfans die net als Khalid voor beide ploegen zijn, kunnen kiezen voor een gebakje waar allebei de vlaggen op staan. Je kunt met dat gebakje zelfs de uitslag voorspellen. Hoe je dat doet, legt Khalid in bovenstaande video uit.

Wel of niet kijken?

Het Nederlandse elftal speelt in de nacht van maandag op dinsdag om 03.00 uur tegen het Marokkaanse elftal in de knock-outfase van het WK. Een latertje, maar dat maakt voor veel Nederlanders niet uit. Uit het Hart van Nederland Panel blijkt dat een derde van alle mensen die het WK volgen langer gaat opblijven of een wekker gaat zetten om de wedstrijd te kijken.

Dit onderzoek is uitgevoerd onder het Hart van Nederland-panel, dat zo representatief mogelijk is voor de volwassen Nederlandse bevolking op basis van onder meer geslacht, leeftijd, regio, opleiding en politieke voorkeur (Gouden Standaard van Data & Insights Network en CBS). De vragenlijst is door de redactie neutraal opgesteld, het veldwerk is gedaan door onderzoeksbureau No Ties, onderdeel van Highberg. Bij minimaal 2.000 respondenten wordt de steekproef gecontroleerd en zo nodig gewogen; de foutmarge is bij die omvang rond de 2,2 procentpunt bij een uitkomst van 50 procent, met een betrouwbaarheidsniveau van 95 procent. Lees hier de volledige verantwoording van onze panelonderzoeken.

Sportverslaggever Noa Vahle blikt alvast vooruit op de wedstrijd:

Noa blikt vooruit op eerste wedstrijd van de knock-outfase Nederland-Marokko
1:08

Noa blikt vooruit op eerste wedstrijd van de knock-outfase Nederland-Marokko

Door Redactie Hart van Nederland

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