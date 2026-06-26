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Alles was klaar, maar toch geen WK-podium voor Orgel Joke

BN'ers

Vandaag, 20:25

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Een eerder geboekt optreden tijdens een bingoavond en een nare val op haar balkon gooiden al eerder roet in het eten. Nu lijkt de Vlaardingse Orgel Joke opnieuw een optreden op het wereldkampioenschap te moeten vergeten. Rond de zestiende finale van Nederland zou ze een optreden geven, maar het is de FIFA niet gelukt om dat optreden te regelen.

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"Ik had de koffers gepakt, het orgel gewrapped en we hebben twee medleys ingestudeerd. Ik was er helemaal klaar voor", laat Orgel Joke weten aan Hart van Nederland. Aan de andere kant vind ik niet zo erg dat ik niet naar Mexico hoef. Het is wel erg ver vliegen."

Nog een kans als Nederland wedstrijd tegen Marokko wint

Waarom het optreden uiteindelijk niet doorgaat, is een tikje onduidelijk. "Dat was vertrouwelijk." Meijer vermoedt dat ook een artiest uit Marokko moest optreden en dat dat niet op tijd kon worden geregeld", zegt haar zoon en manager Jeffrey Meijer.

Een optreden tijdens het WK is echter nog niet definitief van de baan. Als Nederland in de nacht van maandag op dinsdag van Marokko wint, speelt de ploeg de volgende wedstrijd in Houston. Volgens Meijer bestaat de mogelijkheid dat de 77-jarige Orgel Joke daar op 4 juli alsnog zal optreden. "Het is dus even afwachten wat Nederland maandag doet", aldus Meijer.

Door ANP

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