Oranjemars trekt door Monterrey: duizenden fans warmen zich op voor WK

Duizenden supporters van het Nederlands elftal hebben zich maandag in het Mexicaanse Monterrey verzameld voor de achtste finale van het WK tegen Marokko. Ondanks de oplopende hitte, met temperaturen die richting de 35 graden gaan, stond het Parque Fundidora al vroeg vol voor het traditionele Oranjefeest. De KNVB verkocht alle 5.000 beschikbare kaarten voor de Nederlandse fans.

Voorafgaand aan de wedstrijd zorgen artiesten als Yuki, FeestDJRuud en Yves Berendse voor de sfeer. Daarna trekt de bekende Oranjemars door de stad, met de inmiddels vertrouwde oranje dubbeldekker voorop. De bus legde na de vorige WK-wedstrijd een reis van zo'n 1.800 kilometer af om op tijd in Monterrey te zijn.

Groot succes

De Oranjemars groeide tijdens de groepsfase uit tot een opvallende attractie in de Verenigde Staten. In Dallas, Houston en Kansas City kwamen tienduizenden mensen af op de stoet met zingende en springende Oranjefans.

In Monterrey liepen er volgens een woordvoerder van de KNVB zo'n 16.000 fans mee. Dat is fors minder dan de 22.000 man die meeliepen in de mars in Kansas, vooraf aan de wedstrijd tegen Tunesië. Bij de twee andere groepsduels van Oranje, in Dallas tegen Japan en in Houston tegen Zweden, kwam de teller uit op ruim 15.000 Oranjefans.

'No era panel!' vergeven maar leeft nog wel

In Mexico speelt ook een oude WK-herinnering mee. Tijdens het wereldkampioenschap van 2014 schakelde Nederland het gastland uit na een strafschop in de slotfase. Veel Mexicanen vonden dat Arjen Robben zich had laten vallen. De uitspraak "No era penal" klinkt twaalf jaar later nog altijd regelmatig.

Toch lijkt de sfeer inmiddels vooral gemoedelijk. Volgens Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal van de KNVB, kijken veel Mexicanen juist uit naar de komst van de Nederlandse supporters. "Mexicanen zijn het moment met Robben niet vergeten, maar ze hebben ons wel vergeven. Daarom lopen ze met foto's van Robben mee in onze Oranjemars."