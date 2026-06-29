OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Oranjemars trekt door Monterrey: duizenden fans warmen zich op voor WK

WK

Gisteren, 22:56

Link gekopieerd

Duizenden supporters van het Nederlands elftal hebben zich maandag in het Mexicaanse Monterrey verzameld voor de achtste finale van het WK tegen Marokko. Ondanks de oplopende hitte, met temperaturen die richting de 35 graden gaan, stond het Parque Fundidora al vroeg vol voor het traditionele Oranjefeest. De KNVB verkocht alle 5.000 beschikbare kaarten voor de Nederlandse fans.

Nieuw: Volg Hart van Nederland op Google

Voorafgaand aan de wedstrijd zorgen artiesten als Yuki, FeestDJRuud en Yves Berendse voor de sfeer. Daarna trekt de bekende Oranjemars door de stad, met de inmiddels vertrouwde oranje dubbeldekker voorop. De bus legde na de vorige WK-wedstrijd een reis van zo'n 1.800 kilometer af om op tijd in Monterrey te zijn.

Groot succes

De Oranjemars groeide tijdens de groepsfase uit tot een opvallende attractie in de Verenigde Staten. In Dallas, Houston en Kansas City kwamen tienduizenden mensen af op de stoet met zingende en springende Oranjefans.

In Monterrey liepen er volgens een woordvoerder van de KNVB zo'n 16.000 fans mee. Dat is fors minder dan de 22.000 man die meeliepen in de mars in Kansas, vooraf aan de wedstrijd tegen Tunesië. Bij de twee andere groepsduels van Oranje, in Dallas tegen Japan en in Houston tegen Zweden, kwam de teller uit op ruim 15.000 Oranjefans.

'No era panel!' vergeven maar leeft nog wel

In Mexico speelt ook een oude WK-herinnering mee. Tijdens het wereldkampioenschap van 2014 schakelde Nederland het gastland uit na een strafschop in de slotfase. Veel Mexicanen vonden dat Arjen Robben zich had laten vallen. De uitspraak "No era penal" klinkt twaalf jaar later nog altijd regelmatig.

Toch lijkt de sfeer inmiddels vooral gemoedelijk. Volgens Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal van de KNVB, kijken veel Mexicanen juist uit naar de komst van de Nederlandse supporters. "Mexicanen zijn het moment met Robben niet vergeten, maar ze hebben ons wel vergeven. Daarom lopen ze met foto's van Robben mee in onze Oranjemars."

Door ANP

Lees ook

Oranje krijgt koninklijke steun in WK-stadion in Houston
Oranje krijgt koninklijke steun in WK-stadion in Houston
Hitte stopt Oranjefans niet: tienduizenden supporters lopen fanwalk in Houston
Hitte stopt Oranjefans niet: tienduizenden supporters lopen fanwalk in Houston

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.