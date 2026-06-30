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Wout Weghorst emotioneel na uitschakeling WK: 'Was ultieme droom'

WK

Vandaag, 11:29

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Over en uit voor Oranje op het WK. De ploeg is in de nacht van maandag op dinsdag uitgeschakeld na een pijnlijke nederlaag tegen Marokko. Lange tijd leek Oranje op weg naar de overwinning, maar diep in de blessuretijd maakte Marokko alsnog de gelijkmaker. In de daaropvolgende zenuwslopende strafschoppenserie trok Marokko aan het langste eind. De uitschakeling zorgde voor veel emoties bij de Oranjespelers.

Zo liet Wout Weghorst aan sportverslaggever Noa Vahle weten dat dit zijn "ultieme droom" was en dat hij er "geen moment rekening mee gehouden" dat Oranje uitgeschakeld kon worden.

In bovenstaande video zie je de uitgebreide reactie van Weghorst.

Geïrriteerd

Op de vraag van Noa Vahle of het WK voor Oranje is mislukt, antwoordde Virgil van Dijk kort en duidelijk: "Ja." Even later reageerde de aanvoerder zichtbaar geïrriteerd op de vraag of de afwachtende tactiek tegen Marokko de enige optie was. "We worden nu neergezet alsof we totaal niet aanvallend hebben gedacht", aldus Van Dijk.

Benieuwd wat Virgil van Dijk hier verder over te zeggen heeft? Bekijk dan de video hieronder:

Virgil van Dijk verdedigt strijdplan tegen Marokko: 'Alsof we niet aanvallend hebben gedacht?'
2:35

Virgil van Dijk verdedigt strijdplan tegen Marokko: 'Alsof we niet aanvallend hebben gedacht?'

Ook Oranjespeler Micky van de Ven spreekt van een mislukt toernooi. Toch vindt de verdediger dat er achteraf makkelijk geoordeeld wordt over het spel en de gekozen tactiek. "Achteraf is het makkelijk praten", aldus Van de Ven na de uitschakeling.

De hele reactie van Micky van de Ven zie je in de video hieronder.

Micky van de Ven over strijdplan tegen Marokko: 'Dat is makkelijk praten achteraf'
1:44

Micky van de Ven over strijdplan tegen Marokko: 'Dat is makkelijk praten achteraf'

Naast Van Dijk en Van den Ven kon Oranjespeler Marten de Roon zich na afloop niet vinden in de uitschakeling van Oranje. Volgens de verdedigende middenvelder was er sprake van een "gelijkwaardige pot" en had de wedstrijd ook de andere kant op kunnen vallen.

Of De Roon achteraf vindt dat de gekozen tactiek tegen Marokko de juiste was? Dat vertelt hij in de video hieronder:

Marten de Roon vindt WK-uitschakeling tegen Marokko niet terecht: 'Gelijkwaardige pot'
3:26

Marten de Roon vindt WK-uitschakeling tegen Marokko niet terecht: 'Gelijkwaardige pot'

Reactie Ronald Koeman

Bondcoach van het Nederlands elftal wilde zich kort na de uitschakeling nog niet uitlaten over zijn toekomst: "Vanaf morgen ga ik over mijn toekomst nadenken. Daar is nu het moment niet voor. Misschien ben ik er morgenmiddag wel uit. Ik ga alles op een rijtje zetten. Ik ben nog te teleurgesteld. Mag dat?"

Door Redactie Hart van Nederland

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