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Winst Marokko op meerdere plekken gevierd, ME grijpt in bij ongeregeldheden

Voetbal

Vandaag, 07:22

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De overwinning van Marokko op het Nederlands elftal wordt groots gevierd op meerdere plekken in het land. Op en rond het Plein '40-'45 in Amsterdam Nieuw-West wordt feestgevierd nadat Marokko het Nederlands elftal na strafschoppen uitschakelde op het WK voetbal. Ook in Amersfoort, Utrecht en Den Haag zijn supporters de straat opgegaan. In de Haagse Schilderswijk is het ook feest, al heeft de ME moeten ingrijpen.

In Amsterdam Nieuw-West wordt onder meer vuurwerk afgestoken en rijden automobilisten toeterend rond, ziet een verslaggever van het ANP. Sommigen hebben de Marokkaanse vlag uit het autoraam hangen. Veel mensen hebben de wedstrijd tussen Nederland en Marokko op schermen op straat gekeken of in de cafés in de buurt van het plein. Er is veel politie op de been. Iets na 06.00 uur werden ook rookbommen afgestoken.

In de Schilderswijk in Den Haag verzamelen een paar honderd supporters van Marokko zich dinsdagochtend om de winst te vieren op het Nederlands elftal. Er wordt vuurwerk afgestoken en mensen hebben Marokkaanse vlaggen bij zich. Auto's rijden toeterend rond, mensen omhelzen elkaar en er wordt gedanst.

ME ingezet

Ondanks de feestelijkheden in de Schilderswijk vinden er ook een aantal ongeregeldheden plaats, waardoor de ME moet ingrijpen. Het waterkanon is ingezet om een groep supporters van de Vaillantlaan te krijgen. Ze blokkeerden daar de weg.

Agenten zijn bij de ongeregeldheden bekogeld met stenen en vuurwerk. Op X schrijft de politie dat "enkele personen" zijn aangehouden vanwege openlijke geweldpleging. Om hoeveel aanhoudingen het gaat, kon een woordvoerder nog niet zeggen.

De politie probeert de supporters de wijk uit te drijven. Als grote groepen terugkomen, worden ze weggestuurd. Er is minstens een persoon aangehouden. Het is inmiddels een traditie dat overwinningen van de Marokkanen gevierd worden in de Schilderswijk. De vieringen hebben in het verleden ook al geleid tot ongeregeldheden en confrontaties met de politie.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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