Koeman denkt na over toekomst als bondscoach: 'Heb daar mijn gedachten over'

Ronald Koeman wilde het vlak na uitschakeling van het Nederlands elftal door Marokko op het WK niet over zijn toekomst bij de nationale ploeg hebben. "Ik heb daar wel mijn gedachten over", zei de bondscoach na de nederlaag na strafschoppen. "Vanaf morgen ga ik over mijn toekomst nadenken".

Het contract van de 63-jarige Koeman loopt na zijn 64e interland als bondscoach af. De doelstelling van Oranje op het WK was een plek in de halve finales en liefst meer. Oranje strandde tegen Marokko in de zestiende finale. Volgens Koeman is het "nu niet het moment" om over zijn toekomst na te denken. "Misschien ben ik er morgenmiddag wel uit. Ik ga alles op een rijtje zetten. Ik ben nog te teleurgesteld. Mag dat?"

In bovenstaande video vertelt Ronald de Boer in de 538 Ochtendshow hoe hij naar de wedstrijd keek en of hij denkt dat Koeman blijft.

Diepe crisis

Het Nederlands elftal verkeerde in een diepe crisis toen Koeman in het voorjaar van 2018 aan zijn eerste termijn als bondscoach begon. Oranje faalde onder Guus Hiddink, Danny Blind en Dick Advocaat en miste het EK van 2016 en het WK van 2018. Sterspelers Arjen Robben, Robin van Persie en Wesley Sneijder stopten en Koeman moest een nieuw elftal bouwen.

Na het vertrek van Louis van Gaal na een verloren strafschoppenserie op het WK van 2022 tegen de latere wereldkampioen Argentinië was Koeman weer beschikbaar. Koeman was na zijn rentree als bondscoach minder succesvol dan in zijn eerste periode, ook omdat hij vaak belangrijke internationals moest missen.

Toch loodste hij Nederland op het laatste EK naar de halve finale. Winnen van grote landenploegen lukte niet meer. Koeman won tijdens zijn tweede termijn als bondscoach nog niet van een land uit de top 25 van de wereldranglijst. Het duel met Marokko was de vijftiende wedstrijd zonder zege op een ploeg van naam.