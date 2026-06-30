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Wéér uitschakeling door die verrekte penalty's. Hoe kan dat toch (beter)?

WK

Vandaag, 12:33

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Als je al geslapen hebt, dan ben je waarschijnlijk wakker geworden met een voetbalkater. Want wéér ligt Oranje uit een eindtoernooi door middel van penalty's. Sterker nog: van de tien keer dat het Nederlands Elftal een reeks penalty's moest nemen om verder te komen op een WK, EK of de Nations League, ging dat slechts twee keer succesvol. Hoe kan dit toch iedere keer zo misgaan?

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Maar de vraag hoe het zo mis kan gaan is misschien niet zo belangrijk. Hoe kan het beter! Dat is wat we willen weten. Hart van Nederland trok aan de bel bij Paul Vrenken, een heus penaltydeskundige uit Eindhoven. Hij heeft de wedstrijd uiteraard gevolgd, samen met zijn gezin: "Met tranen in mijn ogen. Mijn zoontje is 9 en die zei: als ze ze zo blijven aanlopen dan kun je niet goed scoren. Nou, hij zei het dus het beste van allemaal. Mijn Nederland-hart doet pijn."

Hoe kon het nou weer misgaan op penalty's? In de video hierboven leggen enkele van de ruim 18 miljoen bondscoaches uit waar het volgens hen aan lag.

Wat te doen? Daar heeft Vrenken, die duizenden penalty's bestudeerde, wel een antwoord op: "Mijn voorstel zou zijn om meer naar de mens in plaats van de techniek te kijken. Ben je zelf niet in balans? Dan zal het niet beter gaan. Een penalty nemen is vooral mentaal bezig zijn, dat train je niet op het veld."

Druk zetten

Om op alle situaties goed voorbereid te zijn, traint het eerste van het Amsterdamse AVV SDZ deze maand alvast tweemaal voor het nieuwe seizoen. En ja, dat wil dus ook zeggen dat er penaltytraining op het programma staat, zegt trainer Robin de Weij. Hij is bezig aan zijn eerste seizoen als hoofdtrainer van het eerste elftal, voorheen trainde hij vooral jeugd.

De Weij heeft ook wel wat te melden over het spel: "Dat was echt heel slecht van Oranje. Maar opnieuw is het de keuze van de trainer, hij maakte dezelfde fout als bij Japan: Verdedigend spelen. Hij had juist druk moeten zetten. Dat werkte bij Zweden en Tunesië prima." Hoe het dan zo mis kon gaan bij de penalty's? "Ik zou zo'n korte aanloop als Kluivert deed bijvoorbeeld niet doen."

Door Daniël Bom

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