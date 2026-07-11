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FIFA zet grasmat WK-finale alvast in de verkoop: prijs begint bij 390 euro

WK

Vandaag, 14:51

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Voetbalfans kunnen stukjes gras kopen van het speelveld waarop op 19 juli in East Rutherford vlakbij New York de finale van het WK wordt afgewerkt. Wereldvoetbalbond FIFA biedt het gras aan op zijn webshop voor omgerekend 390 euro per stuk. Met extra's en in de duurste categorie betaal je liefst 2.500 euro voor een stukje van de grasmat waar volgende week de WK-finale wordt gespeeld.

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De bond wijst er nadrukkelijk op dat de stukjes pas na de wedstrijd zullen worden verzonden en volgens de huidige stand van zaken alleen naar de VS, Groot-Brittannië en Europa.

Ajax-fans kregen vorig jaar kans op een uniek souvenir: een stukje grasmat uit de Johan Cruijff ArenA. De beelden zijn te zien in bovenstaande video.

De stukjes gras zijn duurzaam geconserveerd in een hoogwaardig acrylblok en worden geleverd samen met een USB-stick met een echtheidscertificaat. Elk exemplaar is "een uniek verzamelstuk dat een van de grootste sportevenementen ter wereld eert", aldus FIFA.

Door ANP

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