Bondscoach en fans Kaapverdië trots na bijna-stunt tegen Argentinië

Ze waren heel dichtbij een stunt van jewelste, de voetballers van Kaapverdië. De piepkleine voetbalnatie maakte het regerend wereldkampioen Argentinië knap lastig en stond zelfs op het punt een strafschoppenserie af te dwingen. Bij bondscoach Pedro Leitão Brito overheerst dan ook de trots.

Pas in de verlenging zag de Afrikaanse WK-debutant Argentinië, onder leiding van sterspeler Lionel Messi, langszij komen. Het werd in Miami uiteindelijk 3-2 voor de Zuid-Amerikanen.

In de video bovenaan het artikel zie je hoe de Kaapverdische fans vrijdagavond in spanning toewerkten naar de wedstrijd.

Met waardigheid en moed gespeeld

"Ik ben trots op mijn spelers en wat ze hebben gedaan", aldus de Kaapverdische bondscoach Pedro Leitão Brito. "Ze hebben met waardigheid en moed gespeeld."

Naast trots is er ook verdriet in het Kaapverdische kamp. De ploeg was namelijk dicht bij wat waarschijnlijk dé stunt van het WK voetbal 2026 had kunnen zijn: drievoudig wereldkampioen Argentinië uitschakelen. "We zijn natuurlijk verdrietig, verdrietig omdat we uit het toernooi liggen en omdat we er zo dichtbij waren, zo dichtbij", aldus Brito.

Met opgeheven hoofd naar huis

Toch mogen de Kaapverdianen met opgeheven hoofd naar huis. Niemand had namelijk verwacht dat ze de groepsfase überhaupt zouden overleven. Na spectaculaire gelijke spelen tegen Spanje, Uruguay en Saudi-Arabië eindigt het avontuur na de spectaculaire nederlaag tegen Argentinië.