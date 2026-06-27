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Feest in Rotterdam na WK-succes van Kaapverdië

Feest in Rotterdam na WK-succes van Kaapverdië

WK

Vandaag, 07:22

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In Rotterdam zijn tientallen mensen de straat op gegaan om het WK-succes van Kaapverdië te vieren, zo is te zien op beelden op sociale media. Ze zwaaien met de nationale vlag, auto's rijden toeterend door de straten en ook is vuurwerk afgestoken.

In Club Villa Thalia was een kijkavond georganiseerd voor de laatste groepswedstrijd van Kaapverdië tegen Saudi-Arabië. Daarbij waren volgens organisator Jorge da Veiga (50) zo'n 500 mensen aanwezig. "Het dak ging er echt af", liet hij na afloop weten.

'We hebben doorgepakt'

"Het was natuurlijk hartstikke spannend omdat we niet wisten wat Spanje zou doen. Dat was nog wel even een dingetje, maar uiteindelijk hebben we doorgepakt", aldus Da Veiga. Doordat Uruguay de laatste wedstrijd tegen Spanje verloor, was een gelijkspel voor Kaapverdië tegen Saudi-Arabië genoeg om zich te plaatsen voor de knock-outfase van het WK-voetbal.

In de volgende ronde neemt het land het op tegen regerend wereldkampioen Argentinië. Volgens Da Veiga heeft het land zeker kans. "We hebben er vertrouwen in, we hebben tegen Spanje ook 0-0 gespeeld."

Door ANP

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