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Van shirts tot manchetknopen: Jeroen heeft Nederlands grootste Maradona-collectie

WK

Vandaag, 18:01

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Argentinië staat dinsdagavond tegenover Egypte in de achtste finales van het WK voetbal. Veel ogen zijn gericht op Lionel Messi, maar voor Jeroen Vervoort uit Schijndel is er maar één echte voetbalgod: Diego Armando Maradona. Zijn bewondering voor de Argentijn groeide uit tot een indrukwekkende verzameling. Naar eigen zeggen heeft hij de grootste Maradona-collectie van Nederland.

Jeroen volgt Maradona al sinds het WK van 1982. Inmiddels bezit hij tientallen gesigneerde shirts, waarvan sommige ook door Maradona zijn gedragen. Ook verzamelde hij trainingshesjes, foto's, krantenartikelen en andere bijzondere memorabilia. Een van de opvallendste voorwerpen in de collectie zijn de manchetknopen die Maradona droeg tijdens het gala waar hij werd uitgeroepen tot Wereldvoetballer van de 20e eeuw.

Je kunt het zo gek niet bedenken of Jeroen heeft het in huis, zoals je in bovenstaande video ziet.

Door Redactie Hart van Nederland

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