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Feest om WK-winst Marokko slaat om in rellen: 29 arrestaties, twee agenten gewond

Crime

Vandaag, 07:56

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De politie heeft zaterdagavond 29 mensen aangehouden na ongeregeldheden in de Haagse Schilderswijk. De onrust ontstond toen feestvierders de straat op gingen na de WK-zege van Marokko. Twee agenten en een verkeersregelaar raakten gewond, meldt de politie.

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De problemen speelden zich vooral af rond de Vaillantlaan en de Hoefkade. Rond 22.20 uur sloeg de sfeer om. Volgens de politie werden agenten bekogeld met onder meer glas, eieren, stenen, fakkels en vuurwerk. De twee gewonde agenten raakten gewond doordat zwaar vuurwerk in hun richting werd gegooid.

Noodbevel

De burgemeester gaf daarop een noodbevel af. Daarna werd de Mobiele Eenheid korte tijd ingezet om de situatie onder controle te krijgen.

De politie verrichtte 29 aanhoudingen voor verschillende strafbare feiten, waaronder belediging, baldadigheid en het niet voldoen aan een bevel of vordering. Kort na middernacht keerde de rust terug.

Ook onrustig in Rotterdam en Utrecht

Ook in Rotterdam en Utrecht verliepen de feestelijkheden onrustig. In Rotterdam kwam de ME in actie bij de 1e Middellandstraat nadat een groep mensen een calamiteitenroute blokkeerde die open moest blijven voor hulpdiensten. Volgens de politie werden agenten daar ook bekogeld met eieren.

Beeld: Hart van Nederland

Beeld: Hart van Nederland

In Utrecht waren er ernstige ongeregeldheden in de wijken Lombok, Kanaleneiland en Overvecht. Na middernacht werd de inzet van de ME in Rotterdam afgeschaald. Rond 01.00 uur was het ook in Utrecht weer rustig.

Door ANP

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