Feest in meerdere steden na WK-overwinning van Marokko

Na de WK-wedstrijd Canada - Marokko, die Marokko met 3-0 won, zijn zaterdagavond in meerdere steden fans van het nationale elftal de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Onder meer in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort hebben zich grote groepen supporters verzameld.

Op verschillende plekken steken supporters vuurwerk af, rijden auto's toeterend door de straten en zwaaien feestvierders met Marokkaanse vlaggen. In Amersfoort heeft zich een grote groep fans verzameld bij onder meer rotonde De Stier en de Van Randwijcklaan.

In de Schilderswijk in Den Haag is het ook druk. Op de kruising van de Vaillantlaan met de Hoefkade zijn meer dan duizend uitzinnig blije supporters samengekomen. Ook daar worden vuurwerk en rookfakkels afgestoken. Dat gebeurde ook na de doelpunten van Marokko. Het derde doelpunt viel ruim in de extra tijd.

Politie massaal aanwezig in Schilderswijk

De politie in Den Haag heeft twee mannen aangehouden. De ene was een man met een Spiderman-masker op. De andere maakte deel uit van een groepje mannen met maskers en andere gezichtsbedekking die met een spandoek liepen. Ook is de politie bekogeld met eieren en vuurwerk.

Er is veel politie aanwezig, met busjes, agenten te paard, op de fiets, een videowagen en een drone. Ook wordt een waterwerper achter de hand gehouden.

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Fanzone

Buurtvrijwilligers roepen de supporters op om de Vaillantlaan vrij te maken en naar de Hoefkade te gaan. Daar is een fanzone ingericht.

De wedstrijd werd op veel plekken bekeken in cafés. Marokko heeft zich als eerste land op dit WK geplaatst voor de kwartfinales.