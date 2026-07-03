Mishandeling met kettingslot na WK-wedstrijd: politie deelt signalement van verdachten

De politie zoekt getuigen en een verdachte van de mishandeling die dinsdagochtend, kort na de WK-wedstrijd Nederland-Marokko, gebeurde in Amsterdam. Een 20-jarige Amsterdammer is aangehouden en zit vast op verdenking van betrokkenheid bij de mishandeling. Hij wordt ook verdacht van een straatroof die vlak voor de mishandeling met het kettingslot gebeurde en van een andere mishandeling een paar uur later.

Beelden van de mishandeling gaan rond op het internet en sociale media. Daarop is te zien hoe de verdachte met een kettingslot achter een Oranjesupporter aanrent. Wanneer een andere supporter probeert in te grijpen, slaat een andere man hem op zijn hoofd. Vervolgens zou de inmiddels aangehouden man het eerste slachtoffer met het kettingslot hebben geslagen. Daarna is te zien hoe de twee mannen dreigend op een andere supporter af lopen, die het gevecht niet aangaat.

In bovenstaande video zie je welke straffen we in Nederland hebben.

Straatroof en mishandeling

De politie heeft de beelden bekeken en is nog op zoek naar de man die de Oranjesupporter als eerste een klap op zijn achterhoofd geeft. Het gaat om een man met een licht getinte huidskleur en kort zwart haar met een zijscheiding. Hij droeg een zwarte bodywarmer, een grijze trui, een zwarte broek en zwarte badslippers. Over zijn rechterschouder droeg hij een zwart schoudertasje.

De aangehouden Amsterdammer wordt naast de mishandeling verdacht van een straatroof die ongeveer tien minuten eerder in dezelfde straat plaatsvond. Daarbij zou een telefoon zijn gestolen van een Oranjesupporter. Toen het slachtoffer zijn telefoon probeerde terug te krijgen, zou hij door meerdere mannen zijn mishandeld. Voor deze straatroof zoekt de politie nog drie andere verdachten.

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Signalement

De eerste verdachte is een jonge man met een zwarte scooterhelm, een zwarte jas, een zwarte broek, grijze sneakers en een zwarte schoudertas over zijn rechterschouder.

De tweede verdachte is een jonge man met een licht getinte huidskleur, een donkere snor en een sikje. Hij droeg een donkere bodywarmer, een grijze trui, een zwarte broek en zwarte sneakers.

De derde verdachte is eveneens een jonge man. Hij heeft zwart haar en droeg een zwarte jas, een zwart T-shirt, een zwarte broek en donkerkleurige sneakers. Ook hij had een zwart schoudertasje bij zich, dat hij over zijn linkerschouder droeg.

Tips

Later die ochtend zou de 20-jarige verdachte ook betrokken zijn geweest bij een tweede mishandeling op de Van Ostadestraat. Daarvoor werd ook een 22-jarige Amsterdammer aangehouden. Mensen die dinsdag iets hebben gezien op de Van Woustraat of de Van Ostadestraat, of die camera- of dashcambeelden hebben, worden gevraagd contact op te nemen met de politie.