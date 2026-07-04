Politie grijpt op meerdere plekken in na WK-feest Marokko

De politie is zaterdagavond op meerdere plekken in Nederland in actie gekomen na de WK-winst van Marokko op Canada. In Den Haag heeft de burgemeester een noodbevel afgevaardigd voor een deel van de Schilderswijk vanwege verstoringen van de openbare orde tijdens de feestviering.

De ME kwam in actie om de menigte uit de Schilderswijk te drijven. Daarbij werd onder meer een waterwerper ingezet.

Ook op andere plekken moest de politie ingrijpen. Zo meldt De Telegraaf dat de Kanaalstraat in Utrecht is schoongeveegd. In Rotterdam zette de ME de 1e Middellandstraat af nadat een groep een calamiteitenroute blokkeerde. Volgens een politiewoordvoerder werden agenten daarbij onder meer bekogeld met eieren. Of er aanhoudingen zijn verricht, is nog niet bekend.

Sfeer eerder gemoedelijk

De sfeer was in eerste instantie gemoedelijk. In meerdere steden gingen supporters de straat op, werd gejuicht, getoeterd en met Marokkaanse vlaggen gezwaaid. Ook werd op verschillende plekken vuurwerk afgestoken.